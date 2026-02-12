Парламентът изслушва министри и служби заради цените и случаи на злоупотреби

Народното събрание започва днешното си заседание с изслушване на министъра на икономиката и индустрията в оставка Петър Дилов, посветено на наблюдаваното значително и необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги, включително храни и енергия.

След това депутатите ще изслушат старши комисар Димитър Величков, директор на Областната дирекция на МВР – Сливен, както и комисар Христо Блецов, началник на отдел „Разследване“ в дирекцията. Поводът е информация, разпространена чрез видеоклип на влогъра Станислав Цанков, съдържаща данни за сексуално посегателство над малолетно лице. Тази част от заседанието ще бъде проведена при закрити врата, тъй като случаят засяга непълнолетен.

Като трета точка в програмата е включено изслушване на представители на МВР във връзка със зачестили случаи на злоупотреба с камери за видеонаблюдение. На въпроси на народните представители ще отговарят заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов, както и главен комисар Владимир Димитров, ръководител на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП.

В дневния ред са включени и второто гласуване на промени в Закона за марките и географските означения, както и ратификация на международни документи, по които България е страна.

Депутатите ще обсъдят също така на първо четене изменения в Закона за железопътния транспорт, които също са част от законодателната програма за деня.