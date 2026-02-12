НА ЖИВО
          Парламентът изслушва министри и служби заради цените и случаи на злоупотреби

          В дневния ред влизат теми за поскъпването, разследване в Сливен и нарушения при видеонаблюдение

          12 февруари 2026 | 07:10
          Парламент
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Народното събрание започва днешното си заседание с изслушване на министъра на икономиката и индустрията в оставка Петър Дилов, посветено на наблюдаваното значително и необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги, включително храни и енергия.

          Скандали и взаимни обвинения в парламента заради трагедията в „Петрохан“

          След това депутатите ще изслушат старши комисар Димитър Величков, директор на Областната дирекция на МВР – Сливен, както и комисар Христо Блецов, началник на отдел „Разследване“ в дирекцията. Поводът е информация, разпространена чрез видеоклип на влогъра Станислав Цанков, съдържаща данни за сексуално посегателство над малолетно лице. Тази част от заседанието ще бъде проведена при закрити врата, тъй като случаят засяга непълнолетен.

          Като трета точка в програмата е включено изслушване на представители на МВР във връзка със зачестили случаи на злоупотреба с камери за видеонаблюдение. На въпроси на народните представители ще отговарят заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов, както и главен комисар Владимир Димитров, ръководител на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП.

          Димо Дренчев: Андрей Гюров излъга за БНБ, ще бъде слаб премиер

          В дневния ред са включени и второто гласуване на промени в Закона за марките и географските означения, както и ратификация на международни документи, по които България е страна.

          Депутатите ще обсъдят също така на първо четене изменения в Закона за железопътния транспорт, които също са част от законодателната програма за деня.

          Крими

          Нападение с нож и побой над деца в столичното метро

          Десислава Димитрова -
          Две момчета са пострадали при нападение в столичното метро, при което е използван нож, нанесени са ритници в главата, а едно от децата е с избит зъб.
          Инциденти

          Земетресение от 2,4 по Рихтер разлюля Хасковско

          Десислава Димитрова -
          Земетресение с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер е било регистрирано на територията на Хасковска област, показват данни на НИГГГ към БАН.
          Крими

          ООН: Пет неуспешни покушения срещу сирийското ръководство

          Десислава Димитрова -
          Сирийският президент, както и министрите на вътрешните и външните работи, са били мишена на пет неуспешни опита за покушение през 2025 г.
          Вашият коментар
