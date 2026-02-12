Парламентът на Косово избра ново правителство начело с Албин Курти

С 66 гласа „за“ и 49 „против“ парламентът на Косово избра новото правителство начело с Албин Курти.

В обръщение пред депутатите премиерът направи равносметка на предходния мандат и очерта приоритетите на новото управление. По думите му Косово е постигнало икономически растеж, подобрило е бизнес средата и е разширило социалната защита чрез увеличение на заплатите и детските надбавки.

Курти заяви, че страната е станала по-демократична, по-сигурна и с по-стабилни институции, като подчерта, че сътрудничеството със САЩ, НАТО и международните партньори остава водещ приоритет.

Икономика, енергетика и отбрана

Сред основните цели на новия кабинет са инвестиции във възобновяеми енергийни източници и водни ресурси, развитие на производството и насърчаване на заетостта на жените. Предвижда се и постепенно повишаване на минималната заплата.

Премиерът обяви инвестиции от 1 милиард евро в отбраната през следващите четири години, разширяване на армията, увеличаване на броя на офицерите, изграждане на фабрика за боеприпаси и развитие на производство на бойни дронове.

Реформи в образованието и здравеопазването

В сферата на образованието се предвижда продължаване на реформите, обвързване на учебните програми с нуждите на пазара на труда, разширяване на ранното образование и въвеждане на ваучери за частни детски градини. Планира се откриването на пет специализирани средни училища.

В здравеопазването е заложено всеки гражданин да има семеен лекар и право на годишен профилактичен преглед. Предвижда се изграждане на болници в Митровица и Урошевац, както и увеличение със 100 милиона евро на бюджета за основния списък с лекарства.

Състав на кабинета

Новото правителство включва 20 министри и трима вицепремиери. Първи вицепремиер и министър на външните работи и диаспората е Глаук Конюфца, втори вицепремиер и министър на правосъдието – Доника Гервала, а трети вицепремиер по въпросите на общностите – Фикрим Дамка.

Сред ключовите министри са Хекуран Мурати (финанси), Еюп Македонци (отбрана), Джелал Свечла (вътрешни работи), Арбен Вития (здравеопазване) и Артане Ризваноли (икономика).

Реакции на опозицията

Лидерите на опозиционните партии – Бедри Хамза от Демократическата партия на Косово и Люмир Абдиджику от Демократичния съюз на Косово – заявиха готовност за институционално сътрудничество.

Сръбската листа обяви, че няма да подкрепи новото правителство. Депутатът Игор Симич заяви, че сръбската общност ще се противопоставя на политики, които според него целят изтласкването на сърбите от Косово. Той изрази недоволство, че министерството за общностите и завръщането е поверено на Ненад Рашич, чиято партия разполага с един депутат, докато Сръбската листа има девет представители.

С избора на кабинета десетото законодателно събрание на Косово официално започна работата си при заявка за икономически растеж, социални реформи и засилване на отбранителния капацитет на страната.