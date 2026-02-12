НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Първата победа на Ливърпул като гост във Висшата лига през 2026 г.

          До края на двубоя така и не се стигна до гол и тимът на Арне Слот се поздрави с успеха над “черните котки”

          12 февруари 2026 | 00:19 130
          Ливърпул постигна много ценна победа като гост на Съндърланд с 1:0 в двубой от 26-ия кръг на Висшата лига! Единственият гол в мача реализира Върджил ван Дайк, като по този начин мърсисайдци записаха първи успех далеч от дома от 20 декември, когато надвиха Тотнъм, като по този начин събраха 42 точки и са на 6-о място, докато Съндърланд остава с 36 точки на 11-ата позиция. 

          През първото полувреме на “Стейдим ъф Уайт” Ливърпул доминираше, като най-чистите положения за гол се откриха пред Флориан Вирц.  

          В 30-ата минута Робин Рухс спаси удар на германеца от границата на наказателното поле, а 3 минути след това Вирц уцели лявата греда. В 38-ата минута вратарят на “черните котки” отново бе на висота, спирайки Вирц по пътя към гола.    

          Съндърланд имаше положение за гол в 50-ата минута, но Трей Хюм стреля над вратата.  

          Точно преди изтичането на час игра и Норди Мукиеле получи възможност да обстрелва вратата на Алисон. 

          Така се стигна до 61-ата минута, когато Мохамед Салах центрира от ъглов удар вляво от вратата на домакините. В наказателното поле защитата на Съндърланд остави Върджил ван Дайк непокрит и той стреля с глава, като след рикошет в главата на Хабиб Диара, топката се оплете в мрежата – 1:0 за Ливърпул!  

          Съндърланд можеше да изравни в 73-ата минута, но удар на Трей Хюм бе блокиран.  

          В 79-ата минута Анди Робъртсън качи топката на главата на Юго Екитике, но неговият изстрел мина покрай дясната греда.  

          Две минути преди края на редовното време с неточен изстрел към вратата на Съндърланд се отчете и Къртис Джоунс.  

          До края на двубоя така и не се стигна до гол и тимът на Арне Слот се поздрави с успеха над “черните котки”. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

