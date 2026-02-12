Първи подробности за масовата убийца в Канада, родена е като мъж

Канада обяви седемдневен национален траур след вчерашната стрелба в провинция Британска Колумбия, при която загинаха девет души, а други 25 бяха ранени.

По данни на властите трагедията се е разиграла в град Тъмблър Ридж, където при нападението живота си са загубили девет души, сред които шест деца.

Канадската полиция идентифицира извършителя като 18-годишната Джеси Ван Рот-Селаар. По информация на властите тя е родена като мъж, но през последните шест години се идентифицира като жена.

От официалните съобщения става ясно, че извършителката е имала психически проблеми и е била позната на полицията преди нападението.