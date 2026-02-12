Доскорошният футболист на Левски Патрик-Габриел Галчев ще продължи кариерата си в Босна и Херцеговина.

Десният бранител трябва да бъде представен официално днес, като ново попълнение на Железничар (Сараево).

Начело на тима е бившият наставник на Левски Славиша Стоянович, който има два периода от кариерата си, в които е водил „сините“.

Галчев завърши предишния и започна настоящия сезон, като преотстъпен от Левски в Локомотив (София).

За Левски има общо 99 мача и 2 гола.

В Локомотив Галчев изигра 17 мача, в които вкара 2 гола.

24-годишният футболист се раздели с Левски в началото на февруари по взаимно съгласие.

Защитникът има и 6 мача за националния отбор на България.