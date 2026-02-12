НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Патрик-Габриел Галчев ще продължи кариерата си в Босна и Херцеговина

          24-годишният футболист се раздели с Левски в началото на февруари по взаимно съгласие

          12 февруари 2026 | 13:25 60
          Станимир Бакалов
          Доскорошният футболист на Левски Патрик-Габриел Галчев ще продължи кариерата си в Босна и Херцеговина.

          Десният бранител трябва да бъде представен официално днес, като ново попълнение на Железничар (Сараево).

          Начело на тима е бившият наставник на Левски Славиша Стоянович, който има два периода от кариерата си, в които е водил „сините“.

          Галчев завърши предишния и започна настоящия сезон, като преотстъпен от Левски в Локомотив (София).

          За Левски има общо 99 мача и 2 гола.

          В Локомотив Галчев изигра 17 мача, в които вкара 2 гола.

          24-годишният футболист се раздели с Левски в началото на февруари по взаимно съгласие.

          Защитникът има и 6 мача за националния отбор на България.

