Доскорошният футболист на Левски Патрик-Габриел Галчев ще продължи кариерата си в Босна и Херцеговина.
Десният бранител трябва да бъде представен официално днес, като ново попълнение на Железничар (Сараево).
Начело на тима е бившият наставник на Левски Славиша Стоянович, който има два периода от кариерата си, в които е водил „сините“.
Галчев завърши предишния и започна настоящия сезон, като преотстъпен от Левски в Локомотив (София).
За Левски има общо 99 мача и 2 гола.
В Локомотив Галчев изигра 17 мача, в които вкара 2 гола.
24-годишният футболист се раздели с Левски в началото на февруари по взаимно съгласие.
Защитникът има и 6 мача за националния отбор на България.