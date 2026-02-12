НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоЕвропаПолитика

          Песков: ЕС са политически неграмотници!

          12 февруари 2026 | 13:20 280
          Снимка: Gazeta.ru
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Говорителят на руския президент Дмитрий Песков определи като политическа неграмотност призивите в Европа за прекъсване на всички контакти с Русия, съобщиха руски медии.

          - Реклама -
            
            

          По думите му в Европа вече се очертават две различни позиции по отношение на диалога с Москва.

          „Образуваха се два лагера. Някои все по-често започват да говорят, че въпреки всичко трябва да започне разговор с руснаците, и това съвпада с нашия подход. А други се придържат към предишната линия – напълно недалновидна, нерационална и неразумна – че всички контакти трябва да бъдат прекъснати и в никакъв случай да не се възобновяват“, заяви Песков.

          Той подчерта, че руският президент подкрепя възстановяването на диалога с европейските държави, тъй като според Москва именно чрез разговор могат да бъдат решени съществуващите противоречия.

          „При желание и необходимост човек може просто да вдигне телефона и да се обади на Владимир Путин. Той никога не е отказвал преки контакти“, добави Песков.

          В същото време, по думите му, нито германският канцлер, нито френският президент са направили подобни опити.

          ЕС обсъди военната подкрепа за Украйна и общата отбранителна готовност ЕС обсъди военната подкрепа за Украйна и общата отбранителна готовност

          През последните дни някои европейски лидери заговориха за необходимостта от възобновяване на взаимодействието с Русия. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Москва и Париж са възстановили техническите канали за комуникация. От Кремъл потвърдиха информацията, но отбелязаха, че все още не виждат сигнали за подновяване на диалога на най-високо политическо равнище.

          Междувременно в началото на февруари премиерът на Латвия Евика Силиня и президентът на Естония Алар Карис подкрепиха идеята Европейският съюз да назначи специален пратеник, който да участва в преговори, свързани с войната в Украйна.

          Обратна позиция изрази литовският президент Гитанас Науседа, който призова европейските държави да не търсят контакт с Кремъл, тъй като според него това би отслабило позициите на Европа.

          Зеленски иска конкретна дата за членството на Украйна в ЕС Зеленски иска конкретна дата за членството на Украйна в ЕС
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Полковник от ВВС на Гърция е пред доживотен затвор за продажба на тайни на НАТО на Китай

          Христо Иванов -
          54-годишният Христос Флесас е висококвалифициран офицер по телекомуникациите с акредитация от НАТО.
          Икономика

          Джеймс Йоловски пред Евроком: Остават под 6 млрд. лв. в хората, има достатъчно евро банкноти и монети в наличност (аудио)

          Росица Николаева -
          При променливите лихви формулите са преизчислени така, че стойността и вноските на кредитополучателите да не се променят
          Икономика

          Лидерите на ЕС търсят формула за по-конкурентна Европа, но остават разделени за пътя напред

          Дамяна Караджова -
          Срещата в белгийския замък Алден Бизен поставя фокус върху икономическото бъдеще на блока на фона на натиск от Китай, САЩ и Русия.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions