Говорителят на руския президент Дмитрий Песков определи като политическа неграмотност призивите в Европа за прекъсване на всички контакти с Русия, съобщиха руски медии.

По думите му в Европа вече се очертават две различни позиции по отношение на диалога с Москва.

„Образуваха се два лагера. Някои все по-често започват да говорят, че въпреки всичко трябва да започне разговор с руснаците, и това съвпада с нашия подход. А други се придържат към предишната линия – напълно недалновидна, нерационална и неразумна – че всички контакти трябва да бъдат прекъснати и в никакъв случай да не се възобновяват“, заяви Песков.

Той подчерта, че руският президент подкрепя възстановяването на диалога с европейските държави, тъй като според Москва именно чрез разговор могат да бъдат решени съществуващите противоречия.

„При желание и необходимост човек може просто да вдигне телефона и да се обади на Владимир Путин. Той никога не е отказвал преки контакти“, добави Песков.

В същото време, по думите му, нито германският канцлер, нито френският президент са направили подобни опити.

През последните дни някои европейски лидери заговориха за необходимостта от възобновяване на взаимодействието с Русия. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Москва и Париж са възстановили техническите канали за комуникация. От Кремъл потвърдиха информацията, но отбелязаха, че все още не виждат сигнали за подновяване на диалога на най-високо политическо равнище.

Междувременно в началото на февруари премиерът на Латвия Евика Силиня и президентът на Естония Алар Карис подкрепиха идеята Европейският съюз да назначи специален пратеник, който да участва в преговори, свързани с войната в Украйна.

Обратна позиция изрази литовският президент Гитанас Науседа, който призова европейските държави да не търсят контакт с Кремъл, тъй като според него това би отслабило позициите на Европа.