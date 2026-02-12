Данните за производствените разходи не показват обективни макроикономически предпоставки за рязко повишение на крайните потребителски цени, заяви министърът на икономиката и индустрията в оставка Петър Дилов. По думите му динамиката на индекса на разходите през януари 2026 г. е съпоставима с тази от януари 2025 г.

Дилов говори по време на изслушване в парламента относно поскъпването на храни и енергия. Той припомни, че от юли 2025 г. ведомството следи 33 показателя за производствените фактори на седмична база.

Цената на електроенергията отбелязва най-силни колебания през януари 2026 г., посочи министърът. През втората седмица има ръст от над 41%, а през третата – 27%, докато в първата и петата седмица се наблюдава спад съответно с 10% и 25%. Спрямо юли 2025 г. обаче електроенергията остава по-скъпа с над 50%.

Петролът поскъпва от 60,7 долара в края на 2025 г. до 67,4 долара в края на януари 2026 г., но цената е с между 5 и 15 долара по-ниска спрямо януари 2025 г. При бензина и дизела се отчитат по-ниски стойности с около 4% и 7% на годишна база.

Газът на регулирания пазар поевтинява с около 25% спрямо януари 2025 г., а на свободния пазар цените са с около 30% по-ниски на годишна база, въпреки месечния ръст от около 5%. Метанът е с между 2,6% и 6% по-евтин спрямо същия период на предходната година.

При металите алуминият поскъпва с около 4%, медта – с 2-3%, а стоманата – с под 1%. Министърът отчете увеличение на разходите за труд след вдигането на минималната заплата с 12,6% и на възнагражденията в бюджетната сфера с 5% от 1 януари 2026 г.

Селскостопанската продукция бележи значително поскъпване на годишна база при слънчогледа и палмовото масло. Ръст има при пшеницата и рапицата, докато цените на соята, суровата захар и царевицата се понижават.

Българската икономика е първа в Европейския съюз по растеж на услугите с 9,9% през ноември 2025 г. при средно 0,3% за съюза, съобщи Дилов. Най-високи темпове отбелязват информационните дейности с 31% и секторът на информационните технологии с 24,1%.

Страната е на второ място в ЕС по ръст на вътрешната търговия през декември със 7,7%. Според Петър Дилов това отразява нарасналата покупателна способност, а контролните органи са уверили, че извършват проверки за необоснованото поскъпване.