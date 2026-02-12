НА ЖИВО
          Политически анализатори: изборът на Андрей Гюров за служебен премиер пренарежда политическия пъзел

          12 февруари 2026 | 12:05 891
          Политическата ситуация в страната навлезе в нов етап, след като стана ясно името на новия служебен премиер. В 10:00 часа днес подуправителят на БНБ Андрей Гюров трябва да се яви при президента Илияна Йотова, за да получи мандат за съставяне на служебно правителство.

          Темата бе обсъдена в ефира на „Здравей, България“, където участваха бившият депутат от „Продължаваме Промяната“ Искрен Митев, политологът Атанас Радев и адвокат Пламен Борисов.

          Според Искрен Митев изборът е бил направен при ограничени възможности.

          „Смятам, че госпожа президентът беше принудена да избере единствения подходящ кандидат от хората в така наречената „домова книга”. Андрей Гюров е единственият човек, който не е свързан с политическия спектър на Борисов и Пеевски”, заяви Митев.

          Той подчерта, че Гюров вече две години е извън активната политика заради поста си в БНБ и определи номинацията като „шамар за ГЕРБ и ДПС“.

          Политологът Атанас Радев също видя ясен политически сигнал в избора.

          Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета

          „Служебният кабинет не е просто технически, той прави прехода между две редовни правителства. С избора на Андрей Гюров се подава ръка конкретно към „Продължаваме Промяната”. Ключовият въпрос сега е какъв ще бъде съставът на Министерския съвет”, обясни Радев.

          Той прогнозира, че в новия кабинет могат да се появят фигури, близки както до предишни служебни правителства, така и до кръга около Румен Радев.

          Адвокат Пламен Борисов обаче постави под въпрос независимостта на избора.

          „Въпросът „Чий е Андрей Гюров” ми прилича малко на въпроса „Чий е Крим”. Изборът беше предизвестен”, коментира той.

          По думите му Гюров има прозападен профил, но фигурата му може да бъде използвана за консолидиране на избиратели около бъдещи политически проекти.

          В студиото бе обсъдено и отражението на случая „Петрохан“ върху политическата среда, като бе отбелязано, че темата продължава да се използва за политическа експлоатация.

          Искрен Митев предупреди, че всяка грешка на бъдещия премиер може да бъде използвана срещу ПП-ДБ.

          „Проблемът е, че хората трябва да гласуват така, че да няма значение колко гласа са купени”, заключи той.

