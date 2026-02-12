Политически анализатори: изборът на Андрей Гюров за служебен премиер пренарежда политическия пъзел

Политическата ситуация в страната навлезе в нов етап, след като стана ясно името на новия служебен премиер. В 10:00 часа днес подуправителят на БНБ Андрей Гюров трябва да се яви при президента Илияна Йотова, за да получи мандат за съставяне на служебно правителство.
Темата бе обсъдена в ефира на „Здравей, България“, където участваха бившият депутат от „Продължаваме Промяната“ Искрен Митев, политологът Атанас Радев и адвокат Пламен Борисов.
Според Искрен Митев изборът е бил направен при ограничени възможности.
Той подчерта, че Гюров вече две години е извън активната политика заради поста си в БНБ и определи номинацията като „шамар за ГЕРБ и ДПС“.
Политологът Атанас Радев също видя ясен политически сигнал в избора.
Той прогнозира, че в новия кабинет могат да се появят фигури, близки както до предишни служебни правителства, така и до кръга около Румен Радев.
Адвокат Пламен Борисов обаче постави под въпрос независимостта на избора.
По думите му Гюров има прозападен профил, но фигурата му може да бъде използвана за консолидиране на избиратели около бъдещи политически проекти.
В студиото бе обсъдено и отражението на случая „Петрохан“ върху политическата среда, като бе отбелязано, че темата продължава да се използва за политическа експлоатация.
Искрен Митев предупреди, че всяка грешка на бъдещия премиер може да бъде използвана срещу ПП-ДБ.