Служители на ОДМВР-Стара Загора задържаха 57-годишен мъж за участие в телефонни измами, при които са пострадали петима възрастни граждани в рамките на една седмица. От полицията съобщиха, че във всички случаи е използвана схемата за оказване на „съдействие на органите на реда“. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура.

Разследването е започнало след сигнал от 6 февруари в Чирпан. 85-годишен мъж е бил заблуден по телефона и предал на непознат пред дома си сумата от 4000 евро. Криминалистите са установили съпричастността на задържания към този случай.

Серията е продължила на 9 февруари в областния град, където семейство е изгубило над 10 000 евро. 72-годишен мъж и съпругата му (69 г.) първо хвърлили през терасата 4880 евро, а по-късно изтеглили спестяванията си и оставили още 5300 евро на пейка до жилищен блок. Мъжът е заловен на 10 февруари, непосредствено след като взел торба с 1200 евро и дебитна карта, изхвърлени от терасата на 78-годишен пенсионер.