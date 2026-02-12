Полковник от ВВС на Гърция е пред доживотен затвор за продажба на тайни на НАТО на Китай

Гръцки полковник от военновъздушните сили, който понастоящем е задържан по обвинения в шпионаж, е изправен пред доживотен затвор, ако бъде признат за виновен в изтичане на свръхсекретни военни планове на НАТО на Китай в замяна на пари, пише Newsweek.

54-годишният Христос Флесас се описва онлайн като висококвалифициран офицер по телекомуникациите с акредитация от НАТО. Той се яви в съда във вторник след ареста си на 5 февруари във военна база в квартал Кавури в Патра, Западна Гърция, където е ръководил тренировъчна ескадрила.

Гръцките медии съобщиха, че Националната разузнавателна служба, основната шпионска агенция на Гърция, е прекарала четири месеца в изграждане на делото срещу Флесас след сигнал от Централното разузнавателно управление на САЩ.

Това е последният от поредица случаи на шпионаж, разкрити от европейски правителства през последните седмици, но подсъдимият е сред най-високопоставените военни офицери, обвинени в действие като агент на китайското разузнаване. На своята позиция Флесас би имал достъп до класифицирана информация, включително движението на гръцки, американски и натовски самолети. Военновъздушните сили на САЩ управляват дронове MQ-9 Reaper от военновъздушната база Лариса в източната част на страната.

Флесас твърди, че е жертва на провокация. Гръцките въоръжени сили, които го отстраниха за 18 месеца в очакване на съдебни процеси, заявиха, че има „ясни доказателства“ за престъпления, които са нарушили законите.

Китай управлява сложна шпионска мрежа „в цяла Европа“, подпомагана от китайски цивилни лица като „дипломати, туристически делегации, частни лица, фирми и групи със специални интереси“, предупреди норвежката разузнавателна служба още през 2024 г.

Смята се, че Флесас е бил вербуван от мъж, който първо се е свързал с него в профила му в LinkedIn, според гръцкия новинарски портал Realnews. Двамата се срещнали в кулоарите на конференция на НАТО в Европа и по-късно на Флесас е дадено устройство, с което може да снима, криптира и предава чувствителна информация на контакти в Пекин.

На него са му предлагани пари в брой в чуждестранна валута за всяко съобщение, включително цифрови плащания до 17 500 долара, съобщиха гръцките медии. В съда Флесас е признал обвиненията, но е заявил, че е бил принуден да шпионира по време на частно пътуване до Китай през 2024 г.

В LinkedIn Флесас описва три десетилетия богат опит като офицер в гръцките военновъздушни сили и интерес към „изследване на въздействието на киберсигурността върху индустриалния, критичния инфраструктурен, телекомуникационния, финансовия, авиационния и морския сектор“.

Флесас е ръководил 128-ма ескадрила за обучение по телекомуникации и електроника по време на ареста си, който се е случил преди да изпрати голям пакет класифицирани данни, съобщи Realnews.

Гръцката телевизионна компания EPT съобщи, че разузнавателните служби на страната също издирват жена, която може да е била старши служител в шпионската мрежа.

Христос Флесас, полковникът от гръцките военновъздушни сили, е казал в изявление чрез адвоката си: „Несъзнателно и без намерение се замесих в нещо, което се разви по начин, който стана кошмарен, опасен и незаконен“.

Никълъс Ефтимиадес, пенсиониран служител от американското разузнаване, който преподава в Penn State Harrisburg, заяви пред вестник The Guardian: „[Това е] важно, защото показва желанието и способността на Китай да проникне във военната комуникационна инфраструктура на Гърция и други членове на НАТО. Държавите шпионират други военни, за да им дадат предимство във войната. Въпреки всички прокламации за приятелство и икономическо сътрудничество, Китай продължава да се развива като заплаха за демокрациите по целия свят“.

Връзките между Гърция и Китай са до голяма степен положителни, като годишните проучвания на гръцкото обществено мнение често откриват по-благоприятни мнения за Китай, отколкото за САЩ, според Pew Research Center. Нашумялото дело за шпионаж може да обтегне двустранните отношения.

Съобщава се, че Флесас е посочил името на своя куратор по време на осемчасовото изслушване във вторник, но самоличността вероятно е била псевдоним. Ако бъде осъден, той може да бъде изпратен във военен център за задържане в Коринт.

В сряда в Германия американски гражданин, предложил да предаде военни тайни на Китай, беше осъден на две години и осем месеца затвор. Миналата седмица властите в Югозападна Франция арестуваха двама заподозрени китайски шпиони, които са създали подслушвателна станция в жилище, наето чрез Airbnb.

Австралийската федерална полиция тази седмица обяви обвинения срещу двама китайски граждани за предполагаеми нарушения на закона за чуждестранна намеса от 2018 г. Това беше вторият подобен случай в страната и с него общият брой на обвиняемите по закона достигна пет.

Миналия месец Министерството на правосъдието на САЩ осъди бившия моряк от ВМС на САЩ Джинчао Вей на 200 месеца затвор за шпионаж в полза на Китай. Вей беше осъден за шпионаж от федерално жури миналия август, две години след ареста му.