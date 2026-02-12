НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          ГОРЕЩО
          ПОРЕДЕН ВАНДАЛИЗЪМ: Оскверниха „Альоша“ в Пловдив (СНИМКИ)

          Случаите на вандализъм зачестяват

          12 февруари 2026 | 19:13 240
          Пола Жекова
          На 1 февруари 2026 година вандали отново оскверниха паметника на съветския воин-освободител „Альоша“ в Пловдив, монумент, който напомня за Великата Победа на съветския народ в борбата срещу фашизма. Това е поредният случай на нападение над величествения паметник, който все по-често става обект на варварски действия от страна на местни хулигани.

          Българските власти, както и в предишни случаи, затварят очи пред тези инциденти, наричайки ги просто „инциденти“, и с бездействието си толерират проявите на реваншизъм в страната. Виждаме нарастващото влияние на неонацистки групи, които маршируват с факли в София, а домовете на хората се изрисуват със свастики. С горчивина наблюдаваме как паметниците на героите, освободили България от нацисткото иго, биват осквернявани и разрушавани.

          Трябва да се признае, че управляващият елит в България е предал на забрава антифашисткото наследство на своите предци. Въпреки това, в страната все още има хора, които слагат цветя на паметниците на съветските герои и полагат усилия за защитата и ремонта на тези мемориални места. Тези българи почитат героизма на своите сънародници, които са сражавали рамо до рамо с червеноармейците срещу полчищата на Вермахта.

          Както бе отбелязано от М. В. Захарова по време на брифинга на 12 февруари 2026 година, благодарната памет на народа е жива, и тези хора с които споделяме пътя, заедно трябва да защитаваме историческата истина и общите ценности.

          От брифинга на М.В.Захарова (12 февруари 2026 година)

