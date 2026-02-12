Пожар в „Студентски град“ след авария в подземен трафопост, евакуирани са 40 души

Авария на подземен трафопост предизвика пожар в столичния квартал „Студентски град“, съобщи bTV. Повреда в трансформатори, разположени в подземен паркинг, е довела до запалване на електрооборудване и кабели.

На място са изпратени четири пожарни автомобила и една линейка. Около 40 души са били евакуирани от сградата над паркинга като превантивна мярка.

По първоначална информация няма пострадали.

Заради аварията временно е прекъснато електрозахранването в част от „Студентски град“, обхваната от засегнатата електроснабдителна схема. Работи се по отстраняване на повредата и възстановяване на тока.

Причините за инцидента се изясняват.