      четвъртък, 12.02.26
          Пожар в „Студентски град“ след авария в подземен трафопост, евакуирани са 40 души

          Огънят е възникнал в подземен паркинг заради повреда в трансформатори, временно е прекъснато електрозахранването в района

          12 февруари 2026 | 01:45 40
          Снимка: БЛИЦ
          Красимир Попов
          Авария на подземен трафопост предизвика пожар в столичния квартал „Студентски град“, съобщи bTV. Повреда в трансформатори, разположени в подземен паркинг, е довела до запалване на електрооборудване и кабели.

          На място са изпратени четири пожарни автомобила и една линейка. Около 40 души са били евакуирани от сградата над паркинга като превантивна мярка.

          По първоначална информация няма пострадали.

          Заради аварията временно е прекъснато електрозахранването в част от „Студентски град“, обхваната от засегнатата електроснабдителна схема. Работи се по отстраняване на повредата и възстановяване на тока.

          Причините за инцидента се изясняват.

