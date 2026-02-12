Бившият министър на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков Борислав Сандов заяви, че предложението за рамково споразумение с организацията на Ивайло Калушев е дошло от самата неправителствена структура. Пред телевизия „Евроком“ той отхвърли твърденията за специално отношение към конкретното сдружение.

Сандов бе категоричен, че по време на мандата си се е отзовавал на предложения за партньорство от различни организации, работещи в сферата на екологията. По думите му това не е било изключение, а част от стандартната му практика за взаимодействие със сектора.

На въпрос дали е имало външна намеса или „подсказване“ от политически фигури, включително тогавашния министър-председател Кирил Петков, бившият министър отговори отрицателно. Той подчерта, че никой не е влияел на решенията му за подобни сътрудничества.

Сандов допълни, че самият той е работил дълги години в неправителствения сектор. Според него взаимодействието между изпълнителната власт и гражданското общество е важно, особено когато става въпрос за опазване на околната среда.