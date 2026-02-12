НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          ГОРЕЩО
          Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)

          12 февруари 2026 | 15:12 3152
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Бившият министър на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков Борислав Сандов заяви, че предложението за рамково споразумение с организацията на Ивайло Калушев е дошло от самата неправителствена структура. Пред телевизия „Евроком“ той отхвърли твърденията за специално отношение към конкретното сдружение.

          Сандов бе категоричен, че по време на мандата си се е отзовавал на предложения за партньорство от различни организации, работещи в сферата на екологията. По думите му това не е било изключение, а част от стандартната му практика за взаимодействие със сектора.

          Сандов: Бил съм три пъти в хижа „Петрохан“, но не съм виждал нищо нередно Сандов: Бил съм три пъти в хижа „Петрохан“, но не съм виждал нищо нередно

          На въпрос дали е имало външна намеса или „подсказване“ от политически фигури, включително тогавашния министър-председател Кирил Петков, бившият министър отговори отрицателно. Той подчерта, че никой не е влияел на решенията му за подобни сътрудничества.

          Сандов допълни, че самият той е работил дълги години в неправителствения сектор. Според него взаимодействието между изпълнителната власт и гражданското общество е важно, особено когато става въпрос за опазване на околната среда.

          ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев
