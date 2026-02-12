НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Премиерът на Дания: Европа не трябва да зависи от САЩ, Китай и Русия

          12 февруари 2026 | 14:03 10
          ЕС вече не може да си позволи да бъде зависим от никого. Ситуацията около Гренландия показва, че Европа трябва да се освободи икономически от САЩ, Китай и Русия, заяви датският премиер Мете Фредериксен преди неформалната среща на върха на ЕС в Белгия.

          „Виждаме как търговията се използва като средство за натиск. Например, когато САЩ не са съгласни с Кралство Дания относно бъдещето на Гренландия, те заплашват с търговска война срещу Европа. Следователно не можем да бъдем зависими от никого“, казва премиерът. „Никога не е трябвало да бъдем зависими от другите, никога да не бъдем зависими от руския петрол и газ. И също така е погрешно, че станахме зависими от Китай за нови технологии“.

          Срещата на върха на 12 февруари ще се фокусира върху укрепването на конкурентоспособността на ЕС. Дания вярва, че ЕС може да стане по-независим, включително чрез укрепване на търговските отношения с други страни, извън САЩ и Китай.

