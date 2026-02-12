Премиерът на Испания: Илон Мъск разрушава психическото здраве на децата

Испанският премиер Педро Санчес обвини американския милиардер и собственик на социални медии Илон Мъск в нарушаване на местните закони и нанасяне на вреда на психичното здраве на децата, предава Bloomberg.

Говорейки в испанския парламент, Санчес заяви, че Мъск „постоянно нарушава испанските закони и уврежда психичното здраве не само на населението като цяло, но и на най-уязвимите сегменти от населението, като например младежите ни, тези под 16 години“.

Той също така нарече социалните медии „провалена държава“ и заяви, че Испания „трябва да поеме контрола върху социалните медии, защото се печелят пари от психичното здраве на гражданите, особено на младите хора“.

По-рано Мъск се изказа негативно за испанския премиер, който планира да ограничи достъпа на тийнейджърите до социалните медии.