      четвъртък, 12.02.26
          Проектират двуетажни паркинги в „Люлин“ 5 и 9 заради липсата на места

          След сигнал за стотици автомобили върху тротоари и зелени площи, кметът на района обяви конкретни проекти и нови регулации

          12 февруари 2026 | 09:16 90
          Проекти за двуетажни паркинги са подготвени за столичните квартали „Люлин 5“ и „Люлин 9“. Това съобщи пред БНР районният кмет Георги Тодоров в отговор на сигнали за масово неправилно паркиране.

          Повод за коментара стана проверка на слушател на Радио София. Димитър Петров е заснел около 400 автомобила, спрели върху тротоари, зелени площи и пешеходни пътеки в рамките на едва 20 минути през почивните дни.

          Тодоров посочи, че администрацията разчита на допълнително финансиране за облагородяване на т.нар. „кални точки“. Целта е те да се превърнат в регламентирани зони за паркиране, за да се освободят пешеходните пространства.

          Според кмета проблемът се корени в градоустройството от времето на социализма, когато е предвиждано по едно място на 3-4 жилища. Освен новите проекти, районът работи по премахването на изоставени коли и обмисля въвеждане на еднопосочно движение, приоритетно около училищата.

          Относно сметопочистването Тодоров отбеляза, че кризата е по-овладяна спрямо предходните месеци, но едрогабаритните отпадъци остават предизвикателство. Той изрази надежда „Софекострой“ да подобрят ритъма на работа около контейнерите.

          В шести микрорайон предстои изграждане на парк. Дейностите ще започнат най-рано през март, когато метеорологичните условия позволят непрекъсната работа.

