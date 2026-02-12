Служебното правителство може да се окаже формула за нова „тройна коалиция“ с представители на „Продължаваме промяната“, Румен Радев и БСП. Това заяви политологът проф. Румяна Коларова по БНР. Според нея подобно предварително структуриране на властта не гарантира честни избори.

- Реклама -

Коментарът идва, след като президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на кабинет на подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Коларова определи избора на Гюров като „конформистки“ и вероятно предварително договорен. Тя предупреди, че липсата на административен опит у новия премиер е риск, който трябва да се компенсира с назначаването на министри с доказана експертиза.

Политологът изрази остра позиция срещу института на служебните кабинети. Тя ги определи като „политически безотговорна структура“, чрез която бизнес интереси оказват нелегитимно влияние, и даде за пример договора „Боташ“.

Относно изборния процес, проф. Коларова отбеляза, че въвеждането на машините е имало за цел да помогне на протестните партии срещу ГЕРБ, а не непременно да осигури прозрачност. Тя определи наложеното от президента Йотова вето върху промените в Изборния кодекс като „много силен политически ход“.

В разговора беше засегнат и казусът „Петрохан“. Според Коларова темата се политизира остро и не бива да се превръща в център на предизборната кампания.