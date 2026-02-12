НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Проф. Коларова: Възможна е нова тройна коалиция между ПП, Радев и БСП

          Политологът изрази остра позиция срещу института на служебните кабинети

          12 февруари 2026 | 15:56 490
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Служебното правителство може да се окаже формула за нова „тройна коалиция“ с представители на „Продължаваме промяната“, Румен Радев и БСП. Това заяви политологът проф. Румяна Коларова по БНР. Според нея подобно предварително структуриране на властта не гарантира честни избори.

          Коментарът идва, след като президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на кабинет на подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Коларова определи избора на Гюров като „конформистки“ и вероятно предварително договорен. Тя предупреди, че липсата на административен опит у новия премиер е риск, който трябва да се компенсира с назначаването на министри с доказана експертиза.

          Политологът изрази остра позиция срещу института на служебните кабинети. Тя ги определи като „политически безотговорна структура“, чрез която бизнес интереси оказват нелегитимно влияние, и даде за пример договора „Боташ“.

          Относно изборния процес, проф. Коларова отбеляза, че въвеждането на машините е имало за цел да помогне на протестните партии срещу ГЕРБ, а не непременно да осигури прозрачност. Тя определи наложеното от президента Йотова вето върху промените в Изборния кодекс като „много силен политически ход“.

          В разговора беше засегнат и казусът „Петрохан“. Според Коларова темата се политизира остро и не бива да се превръща в център на предизборната кампания.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

