В предаването „Тази сутрин“ по bTV политически анализатори коментираха казуса „Петрохан“ и евентуалното му отражение върху предизборната кампания. Дискусията се фокусира върху работата на институциите, отговорността на обществото и въпроса дали случаят се използва за политически цели.

- Реклама -

Журналистът и бивш депутат от БСП Александър Симов заяви, че темата неизбежно ще се политизира. Той изрази мнение, че детайлите около групата подсказват за наличие на „политически чадър“, който е позволил нейното обособяване и въоръжаване. Симов прогнозира, че това ще бъде един от централните въпроси в предстоящата кампания.

Социологът от „Маркет линкс“ Добромир Живков изрази несъгласие с превръщането на трагедията в предизборна тема. По думите му подобен фокус би изместил по-съществения дебат за нормализацията на държавата и борбата с корупцията, макар случаят да е показателен за използването на институции за частни интереси.

Политологът проф. Румяна Коларова постави въпроса за идентификацията на потърпевшите. Тя бе категорична, че със сигурност жертва е детето, но изрази съмнение относно статута на останалите участници.

„За другите – жертви ли са, или палачи“, попита Коларова.

Тя акцентира върху отговорността на родителите и учителите, като отбеляза факта, че детето не е посещавало училище един месец, без да му бъдат написани отсъствия.

Политологът разкритикува и практиката на политиците да прехвърлят вината върху „безлични институции“, което според нея допълнително руши доверието на гражданите.