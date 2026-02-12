Софийска градска прокуратура (СГП) ръководи разследване за убийство и двоен опит за убийство в София, извършени на 12 февруари 2026 г. По данни на държавното обвинение престъплението е станало на улица „Гълъбец“.

Според първоначалната информация 45-годишният П. А. Т. е нападнал с нож трима свои роднини. Вследствие на прободните рани е загинал синът му П. П. Т. Направен е опит за убийство и на дъщерята на задържания – Е. Т., както и на неговата майка Г. Т.

Заподозреният 45-годишен мъж е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Досъдебното производство е образувано по неотложност с оглед на местопроизшествието и се води от СДВР под надзора на прокуратурата. Разследващите продължават работата по изясняване на фактите и събиране на доказателства.