НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Прокуратурата възобнови разследването за фирмата, свързана с Румен Спецов

          Националната следствена служба поема действията по делото, което бе спряно миналата година

          12 февруари 2026 | 10:35 1650
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Софийската градска прокуратура (СГП) е възобновила досъдебното производство, свързано със случая, при който фирма на Румен Спецов е била прехвърлена на малоимотно лице с натрупани задължения. Това съобщава разследващата медия BIRD.bg.

          - Реклама -
            
            

          По информацията, на 13 януари 2026 г. преписката е била официално рестартирана, като се очаква получаването на допълнителни материали от друг орган, необходими за по-нататъшното ѝ развитие. По делото Спецов, бивш директор на НАП и настоящ особен управител на „Лукойл“ в България, фигурира като свидетел.

          Румен Спецов поема контрола над „Лукойл“ в България – Евроком

          Разследването в момента се води от Националната следствена служба (НСлС), която извършва процесуално-следствените действия. Според справка в електронния портал на прокуратурата, цитирана от BIRD.bg, последният документ по случая е постановление за удължаване на срока на разследването, подписано от административния ръководител.

          Самата преписка е образувана през 2021 г., но в началото на миналата година е било постановено спиране на наказателното производство, без обаче делото да бъде прекратено окончателно.

          Бивш директор на НСлС е Борислав Сарафов, който понастоящем изпълнява функциите на главен прокурор, въпреки че според закона мандатът му е изтекъл след 21 юли 2025 г.

          Казусът с фирмата на Спецов

          По време на първия мандат на Спецов начело на НАП, BIRD.bg разкри, че фирма, която преди това е била негова собственост, попада в списъка на големите длъжници към приходната агенция с над 1 млн. лева задължения.

          Става дума за дружеството „Гранекс Трейдър“, което Спецов е продал през 2016 г. за 500 лева на Даниел Николов – лице, на което са били прехвърляни и други компании със значителни задължения.

          Случаят предизвика и политически реакции през 2021 г., когато представители на ГЕРБ отправиха критики към тогавашния финансов министър Асен Василев за назначаването на Спецов.

          ОФИЦИАЛНО: Румен Спецов е вписан като особен управител на „Лукойл“ – Евроком

          От писмени отговори на Василев тогава стана ясно, че Спецов е бил уведомен за дълговете към НАП преди продажбата на фирмата.

          Малко преди освобождаването му от поста директор на НАП от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от президента Румен Радев, прокуратурата започна разследване, по което Румен Спецов беше разпитан като свидетел.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Шофьори сигнализират за опасни дупки по Околовръстното шосе: кога ще започне ремонтът

          Дамяна Караджова -
          Движението между „Горна баня“ и „Люлин“ е силно затруднено, а институциите обещават ремонт при подобряване на времето.
          Политика

          „Спаси София“ поиска смяна на ръководството на Столичния автотранспорт

          Десислава Димитрова -
          Поредица от скандали, провалени обществени поръчки и договори в ущърб на обществения интерес бележат управлението на Столичния автотранспорт през последните години.
          Здраве

          Здравната комисия в парламента изслушва Кирилов и шефа на НЗОК за МБАЛ „Св. Анна“ – Варна

          Росица Николаева -
          След 1 март децата, които имат нужда от хирургична помощ, ще бъдат насочвани към болница „Света Марина“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions