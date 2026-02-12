Прокуратурата възобнови разследването за фирмата, свързана с Румен Спецов

Софийската градска прокуратура (СГП) е възобновила досъдебното производство, свързано със случая, при който фирма на Румен Спецов е била прехвърлена на малоимотно лице с натрупани задължения. Това съобщава разследващата медия BIRD.bg.

По информацията, на 13 януари 2026 г. преписката е била официално рестартирана, като се очаква получаването на допълнителни материали от друг орган, необходими за по-нататъшното ѝ развитие. По делото Спецов, бивш директор на НАП и настоящ особен управител на „Лукойл“ в България, фигурира като свидетел.

Разследването в момента се води от Националната следствена служба (НСлС), която извършва процесуално-следствените действия. Според справка в електронния портал на прокуратурата, цитирана от BIRD.bg, последният документ по случая е постановление за удължаване на срока на разследването, подписано от административния ръководител.

Самата преписка е образувана през 2021 г., но в началото на миналата година е било постановено спиране на наказателното производство, без обаче делото да бъде прекратено окончателно.

Бивш директор на НСлС е Борислав Сарафов, който понастоящем изпълнява функциите на главен прокурор, въпреки че според закона мандатът му е изтекъл след 21 юли 2025 г.

Казусът с фирмата на Спецов

По време на първия мандат на Спецов начело на НАП, BIRD.bg разкри, че фирма, която преди това е била негова собственост, попада в списъка на големите длъжници към приходната агенция с над 1 млн. лева задължения.

Става дума за дружеството „Гранекс Трейдър“, което Спецов е продал през 2016 г. за 500 лева на Даниел Николов – лице, на което са били прехвърляни и други компании със значителни задължения.

Случаят предизвика и политически реакции през 2021 г., когато представители на ГЕРБ отправиха критики към тогавашния финансов министър Асен Василев за назначаването на Спецов.

От писмени отговори на Василев тогава стана ясно, че Спецов е бил уведомен за дълговете към НАП преди продажбата на фирмата.

Малко преди освобождаването му от поста директор на НАП от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от президента Румен Радев, прокуратурата започна разследване, по което Румен Спецов беше разпитан като свидетел.