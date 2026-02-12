Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца

Под ръководството на Окръжните прокуратури в София и Враца продължават активните действия по разследването на досъдебните производства за смъртта на шест лица, открити в районите на хижа Петрохан и под връх Околчица, съобщиха от прокуратурата.

Резултати от първите съдебномедицински експертизи

Понастоящем са изготвени и предоставени на разследващите органи две съдебномедицински експертизи на телата, открити в района на хижа Петрохан.

Според заключението смъртта на Пламен С. е настъпила вследствие на огнестрелно нараняване в главата, причинено от изстрел с 9-милиметрово оръжие, произведен от упор. Установено е опърляне на вежди и брада, без следи от изгаряния по окосмената част на главата или по лицето, което не съответства на случаи на възпламеняване на гориво или пожар, причинен от самия пострадал.

Експертизата сочи, че смъртта на Дечо В. е причинена от огнестрелно нараняване с оръжие калибър 9 мм от много близко разстояние. По ръцете му са установени изгаряния по китките и дланите, вероятно получени при възпламеняване на запалителна течност. Според заключението нараняването е възможно да е причинено и със собствената ръка на пострадалия.

Очаква се експертизата и на третото тяло, открито в района на хижа Петрохан, при което е установена частично изгоряла дреха – панталон.

Балистични експертизи и следи от барутни частици

Изготвени са и част от назначените балистични експертизи. Те показват, че по дясната ръка на Дечо В. и по дясната ръка на Пламен С. са открити барутни частици, съответстващи на частици, установени по цевите на трите оръжия, намерени в близост до телата.

Поради силно замърсяване с кръв по ръцете на Ивайло И. е назначена допълнителна експертиза, която ще изследва наличието на барутни частици и по дрехите му.

Установено е също, че две от гилзите, намерени на местопроизшествието, са изстреляни от пистолет „Glock“, открит до телата.

Предстояща графологична експертиза

Предстои назначаването на графологична експертиза на иззети веществени доказателства, включително писмени бележки, съдържащи текстове за „духовно пречистване и сексуални практики“, намерени в хижата.

Разследване на смъртта на трима души край връх Околчица

Продължава и работата по установяване на времето на настъпване на смъртта на тримата души, открити в кемпер под връх Околчица.

Първоначалният балистичен анализ показва, че по ръцете на Ивайло К. има множество барутни частици, както и по ръцете на Николай З. При малолетното момче не са открити следи от барутни частици.

Разпити и проверка на дейността на затворена общност

Разследващите провеждат разпити на свидетели с цел изясняване на дейността на членове на затворена общност, както и на получени дарения към физически лица и организации с нестопанска цел.

Според събраните до момента показания в общността са били провеждани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики.

Потвърждават се данни за присъствие на малолетни и непълнолетни лица както в имот в Мексико, така и на различни места в България. В свидетелски показания се съдържат и твърдения за осъществени сексуални контакти на пълнолетен мъж с малолетни и непълнолетни момчета.

От прокуратурата заявяват, че обществеността ще бъде информирана своевременно за развитието на разследването.