      четвъртък, 12.02.26
          Психиатърът Гълъбова: До хижата е имало табела „стреля се без предупреждение“

          Толкова разделено общество по криминален случай не съм виждал", каза Безлов

          12 февруари 2026 | 09:27 1605
          Росица Николаева
          За мен не е чудно, че толкова време нещата не са изяснени, защото става въпрос за нещо ужасяващо – 6 трупа. Това заяви пред БТВ съдебният психиатър Цветеслава Гълъбова

          „Толкова разделено общество по криминален случай не съм виждал“, коментира Тихомир Безлов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията.

          Как едни родители отделят и оставят децата си иззвън училище и без образование. Тези методи са пълна шарлатения“, категорична е Гълъбова.

          „В определението за секта имаме малка затворена група и/ или такава с йерархия, която сме имали в случая“, каза Гълъбова.

          „Моя приятелка е опитала да мине през хижата и там е имало табела „стреля се без предупреждение“. От какво са се пазели тези хора в планината, та да имат толкова оръжия“, попита психологът.

          Никой не може да каже какви са мотивите на това престъпление, коментира Безлов.

