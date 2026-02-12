НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Путин и Лукашенко пропускат първото заседание на новия Съвет за мир на Тръмп

          Беларус ще бъде представена от външния си министър, а форумът ще се проведе в Белия дом

          12 февруари 2026 | 12:14 400
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Президентите на Русия и Беларус няма да присъстват на първото заседание на Съвета за мир, новата организация, създадена по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според информация на портала Axios, срещата е насрочена за 19 февруари в Белия дом.

          Говорителят на руския президент Владимир Путин, Дмитрий Песков, заявява пред изданието „Ведомости“, че пътуване до САЩ в близко бъдеще не е включено в програмата на държавния глава.

          Полша отказа да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп – Евроком

          От своя страна говорителят на беларуския президент Александър Лукашенко, Наталия Айсмонт, посочва, че поканата е получена твърде късно, тъй като програмата на Лукашенко вече е била запълнена за този период.

          Тя допълва, че съществуват и логистични трудности, свързани със санкциите, наложени срещу беларуския лидер. Вместо него страната ще бъде представена от министъра на външните работи Максим Риженков.

          Инициативата за създаването на „Съвет за мир“ е на Доналд Тръмп, като първоначалната идея е структурата да подпомага управлението на Ивицата Газа след края на военните действия.

          Милен Керемедчиев: Излъгахме Тръмп, че влизаме в Съвета му за мир – Евроком

          Същевременно уставът на организацията предвижда по-широк обхват на дейността ѝ, като тя се определя като международна структура, която цели осигуряване на траен мир в конфликтни региони.

          Според източници на Financial Times, администрацията на Тръмп разглежда новия съвет като възможна алтернатива на ООН, която може да бъде използвана за наблюдение на изпълнението на бъдещо споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

