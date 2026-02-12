НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Радост за „черно-бял“ Пловдив: Локомотив победи Ботев

          След успеха си "смърфовете" се присъединиха към Лудогорец, ЦСКА и Арда като полуфиналисти в турнира за Купата на България

          12 февруари 2026 | 20:21 150
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Локомотив спечели с 1:0 пловдивското дерби срещу Ботев на „Лаута“ и се класира за полуфиналите от турнира за Купата на България. Капитанът на домакините Парвиз Умарбаев беше точен за домакините, на два пъти гредите  помогнаха на победителите.

          „Черно-белите“ са последният тим, който си осигури участие на полуфиналите. Там са още ЦСКА, Арда и Лудогорец.

          Това бе първият сблъсък между вечните съперници след мача за  първенство, игран в началото на ноември миналата година, когато стражът на Ботев Даниел Наумов беше уцелен с бутилка от фенове на Локомотив. Реферът тогава прекрати срещата, а „жълто-черните“ взеха служебна победа. Любопитното е, че днес на вратата на Ботев отново бе Наумов.

          Първата сериозна опасност в мача дойде още в 6-ата минута пред вратата на Ботев. Парвиз Умарбаев стреля с левия крак от пряк свободен удар над стената, но Даниел Наумов успя да докосне топката, след което тя се отби в напречната греда и излезе в корнер.

          След изпълнението му се стигна до разбъркване в наказателното поле и откриване на резултата. Умарбаев получи топката отдясно, нагласи си я и отправи диагонален удар с левия крак. Кълбото се насочи към Андрей Киндриш, който разтвори крака и топката премина между тях, влизайки в долния десен ъгъл на Наумов за 1:0. Попадението бе прегледано с VAR заради съмнения за засада на Киндриш, но съдиите прецениха, че той не влияе на ситуацията.

          В 14-ата минута Тодор Неделев центрира опасно в малкото наказателно поле пред Боян Милосавлиевич и се получи суматоха, но защитата на домакините изчисти непосредствено пред голлинията. Три mо-късно Тодор Павлов центрира от левия фланг към Жулиен Лами, който засече с глава, но Наумов реагира и спаси.

          Най-чистото положение за Ботев през първата част дойде в 44-ата минута. Константинос Балоянис комбинира с Франклин Маскоте, който свали с глава към Неделев. Капитанът стреля силно с левия крак от 7–8 метра, но топката се отби в лявата греда и излезе в аут.

          В добавеното време на първата част Лами се възползва от грешка на Симеон Петров и от аутлинията върна към Тодор Павлов, който стреля от близка дистанция, но уцели гредата.

          Десет минути след подновяването на играта Ботев отново удари греда. Никола Илиев отправи силен удар с десния крак от границата на наказателното поле, но топката срещна страничния стълб.

          В първата минута на добавеното време Севи Идриз засече с глава след центриране отдясно, но Наумов се намеси решително. Най-добрият шанс за изравняване дойде в 94-ата минута. След нов корнер на Неделев Симеон Петров насочи топката към вратата, но в последния момент Андрей Киндриш изчисти с глава в корнер.

          За финал Константинос Балоянис извърши грубо нарушение срещу Адриан Кова и получи директен червен картон от съдията Георги Кабаков.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

