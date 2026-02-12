Страните от Контактната група за отбрана на Украйна (формат „Рамщайн“) поеха ангажимент да осигурят нова военна помощ на обща стойност 35 милиарда долара през настоящата година. Новината съобщи британският министър на отбраната Джон Хийли след заседанието на групата в Брюксел, като информацията бе предадена от УНИАН и „Фокус“.

Хийли подчерта, че съюзниците могат да спасяват човешки животи и да оказват ефективен натиск върху Русия единствено чрез координирани действия. Той потвърди официално ангажимента за новата финансова рамка, договорена по време на срещата на партньорите на Киев.

Великобритания отделя най-голямата сума за военна подкрепа в своята история, отбеляза министърът. В този контекст той обяви конкретен нов пакет на стойност над 500 милиона британски лири, който е насочен приоритетно към спешните нужди на украинската противовъздушна отбрана.

„Днес изпратихме ясен сигнал на Путин. Ние сме по-обединени и решителни от всякога“, заяви Хийли. Според него стратегическата цел е натискът върху Москва да се засили, за да може 2026 г. да стане годината, в която войната ще приключи и ще бъде осигурен мир.

Германският министър на отбраната Борис Писториус също направи изявление след срещата в Брюксел. Той увери, че Украйна може да разчита на продължаващата и устойчива подкрепа на своите съюзници и партньори.