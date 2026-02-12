НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Разбиха група за имотни измами в София, Перник и Кюстендил

          Седем души са обвинени, а разследването продължава след мащабна акция на прокуратурата

          12 февруари 2026 | 12:44 600
          Десислава Димитрова
          Престъпна група, занимавала се с имотни измами и документни престъпления в София, Перник и Кюстендил, е била разкрита при съвместни действия на разследващите органи, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

          Софийска градска прокуратура е привлякла към наказателна отговорност седем души, като двама от тях са сочени за ръководители на групата, а останалите петима – за участници. Освен това трима от обвиняемите отговарят и за лъжесвидетелстване пред нотариус.

          Мащабна операция срещу имотни измами, свързана с “Исторически парк” и лидера на „Величие“ – Евроком

          Според събраните до момента данни групата е действала в периода януари 2019 г. – 14 януари 2026 г., като е оперирала в София, Перник и в областите София, Перник и Кюстендил. По данни на разследването чрез различни схеми са били придобити над 50 имота.

          По време на операцията са били иззети множество веществени доказателства – документи, мобилни телефони, флаш-памети, неистински документи, документи с невярно съдържание, както и големи количества злато и пари. Проведени са разпити на свидетели, изискани са данни от мобилни оператори, а между разследващите структури са проведени координационни срещи.

          С постановление на прокурор от СГП четирима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, двама вече се намират в ареста по други производства, а един е обявен за общодържавно издирване.

          Задържаха ромския барон Папата и хората му за имотни измами – Евроком

          Спрямо трима от обвиняемите съдът е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“, докато четвърти е освободен срещу парична гаранция от 2000 евро, като му е наложена и забрана за напускане на страната.

          Разследването по случая продължава.

