Разказ на ключов свидетел: Лама Иво отглеждал халюциногенни гъби в Краево, семейство дарило 1 млн. лева преди заминаването за Мексико

Ключов свидетел по досъдебното производство за смъртта на шестимата души – в района на Петрохан и на връх Околчица – е разказал пред разследващите нови подробности около дейността на Иво Калушев, известен като лама Иво.

По думите му, през 2013 г. крайната цел на пътуването не е била Мексико, а Нова Зеландия. Калушев отплавал с яхта от Франция в компанията на непълнолетно момче – първото дете, за което е известно, че е било поверено на неговите грижи – както и на още двама сподвижници, мъж и жена. Плаването минало край Африка и редица острови, но заради заболяване по пътя групата акостирала в Мексико.

Днес момчето вече е пълнолетен мъж и е сред основните свидетели по делото.

Преди заминаването детето живеело в къща в ботевградското село Краево, която до 2012 г. била собственост на Калушев. Според показанията му в този имот са били отглеждани халюциногенни гъби. Към момента няма как да бъде установено дали това твърдение отговаря на истината.

Свидетелят разказва още, че Калушев продал къщата на родителите му, тъй като се нуждаел от средства за далечното пътуване с яхта.

След пристигането си на полуостров Юкатан в Мексико групата закупила имот, описан като луксозен, с две бунгала. По думите на младия мъж, родителите му предоставили значителна сума на Калушев, включително средства, заделени за образованието му. По-рано стана ясно, че семейство е финансирало спелеолога с 1 милион лева, но към момента не е официално потвърдено дали става дума за същите хора.

По подобие на други деца, свързвани с групата – 10-годишния Леон, 15-годишния Алекс, чието тяло бе открито в кемпера, както и момичето, пребивавало до скоро в хижата – и това момче било поверено на Калушев от своето семейство.

В Мексико по-късно пристигнал и Николай Златков, който тогава бил на 10 години. Тялото на 22-годишния младеж беше открито в кемпера на Калушев на връх Околчица.

Преди повече от десетилетие Николай заминал за Мексико с майка си Ралица Асенова. Самата тя потвърди пред Нова телевизия, че живеела на няколко минути от дома, където пребивавал синът ѝ. Преди това семейството е било в Тенерифе. По делото е разпитан и бащата на Николай. Той разказал, че когато разбрал, че синът му е в Мексико, започнал да търси информация за Калушев в интернет и се свързал с него. Калушев го уверил, че работи с деца от години и че момчето живее при добри условия. Впоследствие обаче комуникацията между баща и син се прекъснала, като младежът написал на баща си да не го търси повече.

Според показанията на свидетеля отношенията му с Калушев се влошили след пристигането на Николай. Той твърди, че бил наказван и публично засяган. В разпита си споменава и лични теми, включително че е получил като подарък сексиграчка за рожден ден, но не описва насилие или принуда в тези отношения. По-късно момчето се върнало в България и прекратило контактите си с групата. Калушев също се прибрал в страната преди повече от седем години.

В началото на 2022 г., когато Николай вече бил в България, той се свързал с баща си и двамата се срещнали в центъра на София. Обяснил, че се занимава с опазване на околната среда, обучения на рейнджъри, изследване на пещери, парапланеризъм и духовни практики. През октомври същата година бащата посетил хижата заедно с новото си семейство. По това време там бил и Алекс Макулев.

Разследването продължава.