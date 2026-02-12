НА ЖИВО
          Реал Сосиедад победи Атлетик Билбао с 1:0

          До края на срещата домакините от Билбао опитаха да стигнат до изравняване

          12 февруари 2026 | 00:00 100
          Реал Сосиедад победи Атлетик Билбао като гост с 1:0 в баското дерби от полуфиналите между двата отбора от турнира за Купата на краля. Единственото попадение в дома на “лъвовете” реализира Бенят Туриентес, който даде аванс на Сосиедад преди реванша в Сан Себастиан.  

          През първото полувреме на “Сан Мамес” преобладаваше предпазливостта, като в добавеното време съдията Хосе Санчес се допида до ВАР за потенциална дузпа за Реал Сосиедад, но такава не бе отсъдена.  

          Две минути след началото на второто полувреме Пабло Марин излезе на стрелкова позиция, но уцели лявата греда на вратата, пазена от Алекс Падия.  

          Така се стигна до 63-ата минута, когато Бенят Туриентес получи прехвърлящо подаване от Гонсало Гедеш и промуши топката в долния ляв ъгъл – 1:0 за “Чури-Урдин”!  

          До края на срещата домакините от Билбао опитаха да стигнат до изравняване, но Реал Сосиедад издържа и по този начин взе важен аванс преди втория мач, който ще бъде на 4 март в Сан Себастиан. 

