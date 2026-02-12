НА ЖИВО
          Начало България Политика

          Росен Желязков заминава за Мюнхенската конференция по сигурността

          12 февруари 2026 | 22:58 170
          Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността на 13 февруари. Форумът в Германия се провежда за 62-ра поредна година и е утвърдена платформа за дебати на високо равнище.

          Конференцията ще събере близо 50 държавни и правителствени ръководители. Фокусът на дискусиите ще бъде преглед на актуалните предизвикателства пред външната политика и глобалната сигурност.

          В рамките на визитата си премиерът Желязков е планирал поредица от двустранни разговори. Сред тях са срещи с главния изпълнителен директор на Rheinmetall AG Армин Папергер и с ръководителя на „Шварц Групе“ Герд Хшановски.

          Политика

          Парламентът изслушва министъра на икономиката за цените и шефа на КЗЛД за камерите

          Владимир Висоцки -
          Депутатите ще изслушат и председателя на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов.
          Политика

          Йотова: Проблемите с еврото можеха да се избегнат, възложих кабинет на Андрей Гюров

          Владимир Висоцки -
          Според държавния глава гражданите е можело да бъдат подготвени по-добре, а проблемите от началото на годината са били предотвратими с по-структурирана разяснителна кампания.
          Крими

          Полицията в Стара Загора задържа 57-годишен за серия от телефонни измами

          Владимир Висоцки -
          Разследването е започнало след сигнал от 6 февруари в Чирпан. 85-годишен мъж е бил заблуден по телефона и предал на непознат пред дома си сумата от 4000 евро.
