Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността на 13 февруари. Форумът в Германия се провежда за 62-ра поредна година и е утвърдена платформа за дебати на високо равнище.

Конференцията ще събере близо 50 държавни и правителствени ръководители. Фокусът на дискусиите ще бъде преглед на актуалните предизвикателства пред външната политика и глобалната сигурност.

В рамките на визитата си премиерът Желязков е планирал поредица от двустранни разговори. Сред тях са срещи с главния изпълнителен директор на Rheinmetall AG Армин Папергер и с ръководителя на „Шварц Групе“ Герд Хшановски.