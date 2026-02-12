НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоБългарияПолитика

          Росица Кирова от ГЕРБ коментира ветото върху промените в Изборния кодекс

          Зам.-председателят на парламента заяви, че част от мотивите срещу промените в ИК заслужават сериозен дебат

          12 февруари 2026 | 13:47 30
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Парламентарните групи вече се запознават с мотивите на президента по наложеното вето върху промените в Изборния кодекс. Това заяви пред журналисти в Народното събрание депутатът от ГЕРБ–СДС Росица Кирова.

          - Реклама -
            
            

          По думите ѝ след като народните представители се запознаят с мотивите, в тридневен срок ветото трябва да бъде разгледано в парламентарна комисия, а в рамките на една седмица парламентът следва да се произнесе окончателно.

          „Аз намирам основание в аргументите на г-жа Йотова.“

          Кирова посочи, че Конституцията гарантира правото на българските граждани да гласуват и да участват в изборния процес.

          „Нашата конституция е казала, че трябва да предоставяме възможност на всички български граждани да гласуват и участват в изборния процес. Това не означава, че нямаме опция и възможност да въведем по законов ред ограничения, които да са свързани с това български граждани, които дълго време живеят извън пределите на България и не са посещавали страната през последните 5-6 години, независимо от това къде живеят извън пределите на ЕС, да имат права, които да бъдат ограничени до брой секции или по някакъв начин“, добави тя.

          Изказването ѝ идва на фона на политическия спор около ветото, упражнено чрез институцията на вицепрезидента Илияна Йотова, и предстоящото повторно обсъждане на текстовете в пленарната зала.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Русия: САЩ може отново да нападнат Иран

          Никола Павлов -
          САЩ продължават да засилват военното си присъствие в региона
          Спорт

          „Чакаме те… Бори се!“: Ники Михайлов с емоционално послание към баща си

          Дамяна Караджова -
          Семейството на легендарния вратар отправи емоционален апел за здраве, докато той продължава борбата си в болница.
          Крими

          Борят се за живота на детето, наръгано с нож в София тази сутрин

          Росица Николаева -
          При същия инцидент е загинало 21-годишно момче
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions