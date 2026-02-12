Росица Кирова от ГЕРБ коментира ветото върху промените в Изборния кодекс

Парламентарните групи вече се запознават с мотивите на президента по наложеното вето върху промените в Изборния кодекс. Това заяви пред журналисти в Народното събрание депутатът от ГЕРБ–СДС Росица Кирова.

По думите ѝ след като народните представители се запознаят с мотивите, в тридневен срок ветото трябва да бъде разгледано в парламентарна комисия, а в рамките на една седмица парламентът следва да се произнесе окончателно.

„Аз намирам основание в аргументите на г-жа Йотова.“

Кирова посочи, че Конституцията гарантира правото на българските граждани да гласуват и да участват в изборния процес.

„Нашата конституция е казала, че трябва да предоставяме възможност на всички български граждани да гласуват и участват в изборния процес. Това не означава, че нямаме опция и възможност да въведем по законов ред ограничения, които да са свързани с това български граждани, които дълго време живеят извън пределите на България и не са посещавали страната през последните 5-6 години, независимо от това къде живеят извън пределите на ЕС, да имат права, които да бъдат ограничени до брой секции или по някакъв начин“, добави тя.



Изказването ѝ идва на фона на политическия спор около ветото, упражнено чрез институцията на вицепрезидента Илияна Йотова, и предстоящото повторно обсъждане на текстовете в пленарната зала.