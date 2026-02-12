НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Русия блокира WhatsApp и насочи потребителите към местна алтернатива

          12 февруари 2026 | 16:42 260
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Русия блокира достъпа до приложението за комуникация WhatsApp. В изявление на компанията собственик Meta се посочва, че мярката цели да принуди над 100 хиляди потребители в страната да преминат към държавно контролирана платформа за наблюдение.

          - Реклама -
            
            

          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че решението е следствие от нежеланието на технологичния гигант да спазва руските закони. Той уточни, че дейността на платформата може да бъде възобновена, ако компанията изпълни изискванията. Като достъпна алтернатива Песков посочи руското приложение „Макс“.

          През тази седмица руският интернет регулатор съобщи, че планира да ограничи достъпа и до Telegram заради проблеми със сигурността. Приложението е популярно сред гражданите и се използва широко от руските военни сили в Украйна.

          Позицията на Москва е, че и двете платформи са отказали да съхраняват данните на потребителите на руска територия, както изисква местното законодателство. В страната вече са недостъпни над 10 популярни услуги, сред които Facebook, Instagram и YouTube.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Два американски военни кораба се сблъскаха край бреговете на Южна Америка

          Христо Иванов -
          И двата кораба са останали на повърхността след инцидента.
          Политика

          Кремъл: Предстои нов кръг преговори между Русия, Украйна и САЩ

          Пола Жекова -
          Говорителят Дмитрий Песков заяви, че датата и мястото на срещата ще бъдат обявени допълнително, а поканата към Киев остава в сила
          Икономика

          Индия одобри сделка за 39 млрд. долара и нови изтребители „Рафал“

          Пола Жекова -
          Сделката обхваща 114 изтребителя „Рафал“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions