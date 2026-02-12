Русия блокира достъпа до приложението за комуникация WhatsApp. В изявление на компанията собственик Meta се посочва, че мярката цели да принуди над 100 хиляди потребители в страната да преминат към държавно контролирана платформа за наблюдение.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че решението е следствие от нежеланието на технологичния гигант да спазва руските закони. Той уточни, че дейността на платформата може да бъде възобновена, ако компанията изпълни изискванията. Като достъпна алтернатива Песков посочи руското приложение „Макс“.

През тази седмица руският интернет регулатор съобщи, че планира да ограничи достъпа и до Telegram заради проблеми със сигурността. Приложението е популярно сред гражданите и се използва широко от руските военни сили в Украйна.

Позицията на Москва е, че и двете платформи са отказали да съхраняват данните на потребителите на руска територия, както изисква местното законодателство. В страната вече са недостъпни над 10 популярни услуги, сред които Facebook, Instagram и YouTube.