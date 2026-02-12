Ракета-носител „Протон-М“ с горния блок ДМ-03 и метеорологичния спътник „Електро-Л“ №5 бе изстреляна успешно от космодрума „Байконур“. Това съобщиха от „Роскосмос“ в платформата Telegram.

- Реклама -

Стартът е даден в 11:52 ч. московско време. Девет минути и 45 секунди по-късно горният етап с апарата се е отделил от ракетата. Двигателят е влязъл в работен режим 15 минути и 44 секунди след началото на полета.

По план спътникът трябва да се отдели окончателно 6 часа, 37 минути и 50 секунди след изстрелването. След това той ще достигне геостационарна орбита самостоятелно.

Спътниците от серията „Електро-Л“ осигуряват наблюдения на времето и предават сигнали от аварийни маяци на международната система за търсене и спасяване COSPAS-SARSAT. Апаратите се разполагат на височина около 36 000 километра. В орбита вече функционират номера 2, 3 и 4 от същата серия.