      четвъртък, 12.02.26
          НачалоНаука и ТехнологииКосмос

          Русия изстреля метеорологичния спътник „Електро-Л“

          12 февруари 2026 | 17:54 362
          Ракета-носител „Протон-М“ с горния блок ДМ-03 и метеорологичния спътник „Електро-Л“ №5 бе изстреляна успешно от космодрума „Байконур“. Това съобщиха от „Роскосмос“ в платформата Telegram.

          Стартът е даден в 11:52 ч. московско време. Девет минути и 45 секунди по-късно горният етап с апарата се е отделил от ракетата. Двигателят е влязъл в работен режим 15 минути и 44 секунди след началото на полета.

          По план спътникът трябва да се отдели окончателно 6 часа, 37 минути и 50 секунди след изстрелването. След това той ще достигне геостационарна орбита самостоятелно.

          Спътниците от серията „Електро-Л“ осигуряват наблюдения на времето и предават сигнали от аварийни маяци на международната система за търсене и спасяване COSPAS-SARSAT. Апаратите се разполагат на височина около 36 000 километра. В орбита вече функционират номера 2, 3 и 4 от същата серия.

