Русия: САЩ може отново да нападнат Иран

Нова военна операция в Иран не може да бъде изключена, тъй като натискът на Съединените щати в региона нараства с всеки изминал ден. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков, цитиран от ТАСС, по време на международен форум.

Според него обстановката в Близкия изток остава силно напрегната, като САЩ продължават да засилват военното си присъствие в региона.

„Ситуацията в Близкия изток изглежда тревожна, там американците отново преместиха огромно количество ударни системи, ден след ден увеличават натиска, отправят заплахи за употреба на сила, продължават опитите да разклатят вътрешнополитическата ситуация в Иран. Нова военна операция там не може да бъде изключена“, заяви Рябков.

Той добави, че силата се е превърнала в основен инструмент на външната политика на Вашингтон, като отправи критики към действията на настоящата американска администрация.

„Сегашната администрация на президента Доналд Тръмп прави това, което преди година изглеждаше немислимо. И това я вдъхновява за нови авантюри“, посочи руският заместник-министър.

По думите му подобни действия подкопават системата на международното право, изградена след Втората световна война.

Рябков коментира и отношенията между САЩ и Китай, като отбеляза, че натискът върху Пекин продължава, особено в търговската и технологичната сфера.

„Между тях е постигнато примирие за митата, но въпросът е колко дълго ще продължи то. В същото време американците и техните съюзници в геополитическото обкръжение на Китай увеличават военния си потенциал в Азиатско-тихоокеанския регион, което създава рискове не само за Китайската народна република, но и за Русия“, заяви той.

Руският дипломат посочи още, че действията на западните държави водят до нарастващо противопоставяне с държави извън традиционния западен блок.