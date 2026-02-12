Русия: САЩ може отново да нападнат Иран

Нова военна операция в Иран не може да бъде изключена, тъй като натискът на Съединените щати в региона нараства с всеки изминал ден. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков, цитиран от ТАСС, по време на международен форум.
- Реклама -
Според него обстановката в Близкия изток остава силно напрегната, като САЩ продължават да засилват военното си присъствие в региона.
Той добави, че силата се е превърнала в основен инструмент на външната политика на Вашингтон, като отправи критики към действията на настоящата американска администрация.
По думите му подобни действия подкопават системата на международното право, изградена след Втората световна война.
Рябков коментира и отношенията между САЩ и Китай, като отбеляза, че натискът върху Пекин продължава, особено в търговската и технологичната сфера.
Руският дипломат посочи още, че действията на западните държави водят до нарастващо противопоставяне с държави извън традиционния западен блок.