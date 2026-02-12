НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Русия: САЩ може отново да нападнат Иран

          12 февруари 2026 | 13:48 341
          Сергей Рябков
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Нова военна операция в Иран не може да бъде изключена, тъй като натискът на Съединените щати в региона нараства с всеки изминал ден. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков, цитиран от ТАСС, по време на международен форум.

          Според него обстановката в Близкия изток остава силно напрегната, като САЩ продължават да засилват военното си присъствие в региона.

          „Ситуацията в Близкия изток изглежда тревожна, там американците отново преместиха огромно количество ударни системи, ден след ден увеличават натиска, отправят заплахи за употреба на сила, продължават опитите да разклатят вътрешнополитическата ситуация в Иран. Нова военна операция там не може да бъде изключена“, заяви Рябков.

          Той добави, че силата се е превърнала в основен инструмент на външната политика на Вашингтон, като отправи критики към действията на настоящата американска администрация.

          „Сегашната администрация на президента Доналд Тръмп прави това, което преди година изглеждаше немислимо. И това я вдъхновява за нови авантюри“, посочи руският заместник-министър.

          По думите му подобни действия подкопават системата на международното право, изградена след Втората световна война.

          Путин и Лукашенко пропускат първото заседание на новия Съвет за мир на Тръмп Путин и Лукашенко пропускат първото заседание на новия Съвет за мир на Тръмп

          Рябков коментира и отношенията между САЩ и Китай, като отбеляза, че натискът върху Пекин продължава, особено в търговската и технологичната сфера.

          „Между тях е постигнато примирие за митата, но въпросът е колко дълго ще продължи то. В същото време американците и техните съюзници в геополитическото обкръжение на Китай увеличават военния си потенциал в Азиатско-тихоокеанския регион, което създава рискове не само за Китайската народна република, но и за Русия“, заяви той.

          Руският дипломат посочи още, че действията на западните държави водят до нарастващо противопоставяне с държави извън традиционния западен блок.

          „С безразсъдните си действия в опит да запази хегемонията си, западният лагер настройва срещу себе си страните от световното мнозинство“, заяви Рябков.

          Песков: ЕС са политически неграмотници! Песков: ЕС са политически неграмотници!
          Крими

          13-годишно момче нападна с нож двама ученици в лондонско училище

          Дамяна Караджова -
          Двете пострадали деца са в стабилно състояние, а разследването на нападението продължава.
          Свят

          САЩ наложиха санкции на Палау и Маршаловите острови за връзки с Китай

          Христо Иванов -
          В САЩ се опасяват, че китайските инфраструктурни инвестиции в Южния Пасифик отслабват влиянието им в региона.
          Други

          Скандал на Олимпиадата: Дисквалифицираха състезател, заради каската му, посветена на войната между Украйна и Русия

          Николай Минчев -
          Жестът на играча бе защитен от украинския президент Володимир Зеленски
          Вашият коментар
