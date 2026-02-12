НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Руски удари оставиха близо 2600 сгради в Киев без отопление

          Аварийните екипи работят по възстановяване на засегнатите съоръжения, но мащабът на пораженията затруднява бързото връщане към нормален режим

          12 февруари 2026 | 10:10 160
          Снимка: nova.bg
          Пола Жекова
          Руски въздушни удари през нощта прекъснаха топлоподаването към близо 2600 жилищни сгради в Киев. Атаката е била насочена срещу енергийни обекти в цялата страна, като по данни на официални представители са ранени около седем души, предаде АФП.

          Кметът на украинската столица Виталий Кличко потвърди щетите по критичната инфраструктура. Той посочи, че вследствие на масираната атака хиляди домакинства са останали на студено.

          Ситуацията в Киев се усложнява допълнително, тъй като над 1000 от общо около 12 000 жилищни блока вече бяха без отопление след поредицата руски удари през последните седмици.

