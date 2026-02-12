Сандов: Не съм виждал нищо нередно в хижа „Петрохан“

Бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви пред БНТ, че при посещенията си в хижа „Петрохан“ не е забелязал нищо притеснително.

В предаването „Денят започва“ той подчерта, че не е дарявал средства на организацията, ръководена от Ивайло Калушев, и уточни, че е посещавал мястото общо три пъти.

Според Сандов посещенията са били след подписването на споразумение със сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Първото му посещение е било в качеството му на министър по време на управлението на Кирил Петков в периода декември 2021 г. – август 2022 г., когато е искал да се увери, че организацията разполага с реална дейност, техника и база.

По думите му тогава е видял кислородни бутилки, които свързал с гмуркане, както и високопроходим джип, но престоят му е бил кратък.

„Бях 10 минути, не съм се разхождал.“

Той добави още, че по време на това посещение не е виждал деца в хижата.

След края на мандата си Сандов е посетил мястото още два пъти – през 2023 г. и 2024 г., вече в лично качество, заедно със семейството си.

„Посещавал съм хижата още 2 пъти в жегите, еднодневно, семейно, в лично качество.“

На въпрос как е бил допускан до хижата, при положение че по принцип достъпът е ограничен, той отговори:

„Там не се запазва нощувка.“

Сандов допълни, че по време на тези частни посещения е видял и момчето, което по-късно стана една от жертвите в трагичния случай, свързан с района на хижа „Петрохан“.