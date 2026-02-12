НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Сандов: Не съм виждал нищо нередно в хижа „Петрохан“

          Бившият екоминистър отрече да е финансирал организацията и разказа за посещенията си там

          12 февруари 2026 | 09:07 632
          Снимка: 24novini.bg
          Десислава Димитрова
          Бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви пред БНТ, че при посещенията си в хижа „Петрохан“ не е забелязал нищо притеснително.

          В предаването „Денят започва“ той подчерта, че не е дарявал средства на организацията, ръководена от Ивайло Калушев, и уточни, че е посещавал мястото общо три пъти.

          Според Сандов посещенията са били след подписването на споразумение със сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

          Евроком за случая „Петрохан“: Борислав Сандов е в дело на СГП – Евроком

          Първото му посещение е било в качеството му на министър по време на управлението на Кирил Петков в периода декември 2021 г. – август 2022 г., когато е искал да се увери, че организацията разполага с реална дейност, техника и база.

          По думите му тогава е видял кислородни бутилки, които свързал с гмуркане, както и високопроходим джип, но престоят му е бил кратък.

          „Бях 10 минути, не съм се разхождал.“

          Той добави още, че по време на това посещение не е виждал деца в хижата.

          След края на мандата си Сандов е посетил мястото още два пъти – през 2023 г. и 2024 г., вече в лично качество, заедно със семейството си.

          „Посещавал съм хижата още 2 пъти в жегите, еднодневно, семейно, в лично качество.“

          Скандалът „Петрохан“: политически чадър, обвинения в секта и шест жертви – Евроком

          На въпрос как е бил допускан до хижата, при положение че по принцип достъпът е ограничен, той отговори:

          „Там не се запазва нощувка.“

          Сандов допълни, че по време на тези частни посещения е видял и момчето, което по-късно стана една от жертвите в трагичния случай, свързан с района на хижа „Петрохан“.

