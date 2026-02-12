НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоСвят

          САЩ наложиха санкции на Палау и Маршаловите острови за връзки с Китай

          12 февруари 2026 | 13:35 130
          Палау
          Палау
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Държавният департамент на САЩ санкционира длъжностни лица от тихоокеанските островни държави Палау и Маршаловите острови за корупция на фона на опасения относно влиянието на Китай, съобщава Newsweek.

          - Реклама -
            
            

          Палау и Маршаловите острови, заедно с Федеративните щати Микронезия, съставляват Свободно асоциираните държави, които разчитат на американските гаранции за сигурност и икономическа помощ в замяна на военен достъп до тяхната територия. Тези държави са разположени по протежение на така наречената втора островна верига, която Пентагонът счита за централна за сдържане на китайските сили в потенциален конфликт.

          Американски служители се опасяват, че разширяването на китайските инфраструктурни инвестиции в Южния Пасифик може да отслаби дългогодишните американски предимства в стратегическия регион.

          Държавният департамент наложи санкции на Хоконс Баулес, председател на Сената на Палау, за „значителна корупция от страна на базирани в Китай лица“.

          „Баулс злоупотреби с общественото си положение, като приемаше подкупи в замяна на застъпничество и подкрепа за правителствени, бизнес и престъпни интереси от Китай. Действията му представляват значителна корупция и са засегнали неблагоприятно интересите на САЩ в Палау“, се казва в изявлението.

          Баулс отрече обвиненията, заявявайки пред ABC, че Съединените щати „трябва да се срамуват от себе си“ и че той отдавна е силен поддръжник на Вашингтон.

          „Ако съм извършил престъпление, тогава САЩ [трябва] да покажат доказателствата на правителството на Палау, че съм извършил престъпление“, заяви той.

          Държавният департамент също така посочи Андерсън Джибас, бивш кмет на общността Кили/Бикини/Еджит на Маршаловите острови, обвинявайки го, че се е възползвал от схеми за кражба и злоупотреба със средства от предоставения от САЩ фонд за заселване на Бикини – пари, предназначени за оцелели и потомци на разселване, причинено от ядрените опити на САЩ.

          „Липсата на отчетност за корупционните действия на Джибас е подкопала общественото доверие в правителството на Маршаловите острови, създавайки възможност за злонамерено чуждестранно влияние от Китай и други“, посочват от Държавния департамент.

          В резултат на вписванията, на Баулес, Джибас и техните близки семейства е забранено да влизат в Съединените щати.

          Мярката е резултат от декемврийско съобщение на посолството на САЩ в Палау, в което се рекламира американската подкрепа за страната, включително 7,5 милиона долара финансиране на обществени услуги, обвързано със сътрудничество в областта на имиграцията, 2 милиона долара за съветници по сигурността, които да помогнат за борбата с трафика на наркотици и укрепването на морската сигурност, както и ангажимент за изграждане на нова болница.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Русия: САЩ може отново да нападнат Иран

          Никола Павлов -
          САЩ продължават да засилват военното си присъствие в региона
          Други

          Скандал на Олимпиадата: Дисквалифицираха състезател, заради каската му, посветена на войната между Украйна и Русия

          Николай Минчев -
          Жестът на играча бе защитен от украинския президент Володимир Зеленски
          Политика

          Ердоган и Мицотакис с призив за решение на морските спорове между Турция и Гърция

          Дамяна Караджова -
          Лидерите на двете съседни държави заявиха готовност за диалог и търсене на решения на основата на международното право.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions