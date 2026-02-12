САЩ наложиха санкции на Палау и Маршаловите острови за връзки с Китай

Държавният департамент на САЩ санкционира длъжностни лица от тихоокеанските островни държави Палау и Маршаловите острови за корупция на фона на опасения относно влиянието на Китай, съобщава Newsweek.

Палау и Маршаловите острови, заедно с Федеративните щати Микронезия, съставляват Свободно асоциираните държави, които разчитат на американските гаранции за сигурност и икономическа помощ в замяна на военен достъп до тяхната територия. Тези държави са разположени по протежение на така наречената втора островна верига, която Пентагонът счита за централна за сдържане на китайските сили в потенциален конфликт.

Американски служители се опасяват, че разширяването на китайските инфраструктурни инвестиции в Южния Пасифик може да отслаби дългогодишните американски предимства в стратегическия регион.

Държавният департамент наложи санкции на Хоконс Баулес, председател на Сената на Палау, за „значителна корупция от страна на базирани в Китай лица“.

„Баулс злоупотреби с общественото си положение, като приемаше подкупи в замяна на застъпничество и подкрепа за правителствени, бизнес и престъпни интереси от Китай. Действията му представляват значителна корупция и са засегнали неблагоприятно интересите на САЩ в Палау“, се казва в изявлението.

Баулс отрече обвиненията, заявявайки пред ABC, че Съединените щати „трябва да се срамуват от себе си“ и че той отдавна е силен поддръжник на Вашингтон.

„Ако съм извършил престъпление, тогава САЩ [трябва] да покажат доказателствата на правителството на Палау, че съм извършил престъпление“, заяви той.

Държавният департамент също така посочи Андерсън Джибас, бивш кмет на общността Кили/Бикини/Еджит на Маршаловите острови, обвинявайки го, че се е възползвал от схеми за кражба и злоупотреба със средства от предоставения от САЩ фонд за заселване на Бикини – пари, предназначени за оцелели и потомци на разселване, причинено от ядрените опити на САЩ.

„Липсата на отчетност за корупционните действия на Джибас е подкопала общественото доверие в правителството на Маршаловите острови, създавайки възможност за злонамерено чуждестранно влияние от Китай и други“, посочват от Държавния департамент.

В резултат на вписванията, на Баулес, Джибас и техните близки семейства е забранено да влизат в Съединените щати.

Мярката е резултат от декемврийско съобщение на посолството на САЩ в Палау, в което се рекламира американската подкрепа за страната, включително 7,5 милиона долара финансиране на обществени услуги, обвързано със сътрудничество в областта на имиграцията, 2 милиона долара за съветници по сигурността, които да помогнат за борбата с трафика на наркотици и укрепването на морската сигурност, както и ангажимент за изграждане на нова болница.