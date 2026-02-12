САЩ поканиха Делси Родригес на визита, тя счита Мадуро за легитимен президент на Венецуела

САЩ поканиха действащия президент на Венецуела Делси Родригес на визита във Вашингтон, докато тя смята, че Николас Мадуро продължава да е легитимен държавен глава на южноамериканската държава.

„Мога да ви кажа, че президентът Николас Мадуро е легитимният държавен глава. Ще ви кажа това като адвокат, какъвто съм. И президентът Мадуро, и Силия Флорес, първата дама, са невинни“, заяви изпълняващата длъжността президент Делси Родригес пред модератора на предаването „Meet the Press“ по NBC News Кристен Уелкър в Каракас, в първото си интервю с американски журналист, откакто встъпи в длъжност.

Докато нейният предшественик седи във федерален център за задържане в Ню Йорк, след като беше отвлечен от американските сили миналия месец, Родригес сега сякаш е приветствана отново в дипломатическия кръг от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Визитата на високопоставен министър на енергетиката на САЩ Крис Райт в сряда дойде, докато двете страни уточняваха подробности за това как ще бъдат разпределени огромните петролни запаси на Венецуела.

Тя добави: „Мога да ви кажа, че отговарям за президентството на Венецуела, както е ясно посочено в конституцията на Венецуела. И от количеството работа, което имам, от това колко съм заета, мога да ви кажа, че това е много, много тежка работа и ние я вършим изцяло ден след ден“.

В дните след акцията по отвличането на Мадуро на 3 януари, Родригес беше силно критична към военните действия на САЩ срещу него. Оттогава тя смекчи тона си и отстъпи пред натиска и исканията на САЩ, повдигайки възможността за посещение в САЩ след два телефонни разговора с Тръмп.

„Поканена съм в Щатите“, заяви Родригес, като добави, че „обмисляме да дойдем там, след като установим това сътрудничество и можем да продължим напред с всичко“.

„Въпреки това, настоящото правителство не се е отървало напълно от авторитарните методи на Мадуро или неговия предшественик, покойния президент Уго Чавес, който до голяма степен създаде инфраструктурата на сегашната система за сигурност във Венецуела“, пишат от NBC News..

След като беше освободен от затвора в неделя, видната опозиционна фигура Хуан Пабло Гуанипа беше арестуван отново и в момента е под домашен арест, според публикация в X от сина му Рамон Гуанипа.

„Роналд Рейгън, доверявай се, но проверявай. Довери се, но провери. Работим с Делси вече пет седмици. Това беше невероятно сътрудничество“, заяви държавният секретар Райт.

„Тя предостави информация. Всичко, което знаем досега, се оказа вярно. Тя направи огромни положителни промени, включително вече промени закона за въглеводородите в страната през първите няколко седмици. Така че бих казал, че сътрудничеството е започнало страхотно“.

Продадени са над 1 милиард долара венецуелски петрол и се очакват още 5 милиарда долара продажби на петрол през следващите месеци.

„Така че венецуелците са на власт тук, във Венецуела, но САЩ имат огромно влияние върху временните власти във Венецуела – най-големият източник на приходи, който финансира правителството, който финансира правителството на Венецуела, сега се контролира от САЩ“, заяви Райт.

„Ако те водят до положителна промяна, която е от полза за американците и подобрява възможностите за живот на хората във Венецуела, тези пари ще потекат. Ако се отклонят от този път, ние имаме просто огромно влияние“.

Десетки политически затворници бяха освободени през последните седмици и политическото пространство в страната се отвори до степен, че миналата седмица пред най-висшия съд на страната се проведе протест с искане за освобождаване на още затворници, акт, който само преди месеци можеше да доведе до арест, затвор или по-лошо.

По-големият въпрос е кога, или дори дали, Мария Корина Мачадо, най-известната опозиционна активистка във Венецуела, може безопасно да се върне в страната. Въпреки че подари медала си за Нобелова награда за мир на Тръмп по време на посещение в Белия дом миналия месец, Мачадо все още не е напълно приета от президента като сериозен политически претендент във Венецуела.

„Що се отнася до живота ѝ, не разбираме защо има такава суматоха около това“, заяви Родригес пред NBC News. „Що се отнася до завръщането ѝ в страната, тя ще трябва да отговаря пред Венецуела. Защо призова за военна намеса, защо призова за санкции срещу Венецуела и защо приветства действията, които се случиха в началото на януари“.