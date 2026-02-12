Сблъсъци в Буенос Айрес заради трудовата реформа на Хавиер Милей

Протестиращи срещу предложената трудова реформа на президента Хавиер Милей влязоха в сблъсъци с полицията пред сградата на Конгреса в Буенос Айрес, докато сенаторите обсъждаха законопроекта.

По време на демонстрацията част от протестиращите хвърляха камъни и самоделни бомби по силите на реда. Полицията отговори със сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне събралото се множество.

Спорна реформа с амбиция за „раздвижване“ на пазара на труда

Предложената реформа е ключов елемент от либералната икономическа програма на Милей. Сред основните мерки са:

– по-гъвкави трудови договори;

– намаляване на обезщетенията при уволнение;

– възможност за плащания в натура;

– ограничения върху използването на отпуските.

Президентът аргументира инициативата с необходимостта от изсветляване на пазара на труда. По негови данни близо 40% от работещите в Аржентина са без формални трудови договори, тъй като действащото законодателство възпира работодателите да наемат служители официално.

Синдикатите: „Регресия и несигурност“

Синдикалните организации остро критикуват проекта и определят мерките като „регресивни“. Според тях реформата ще отслаби защитата на работниците и ще доведе до по-голяма несигурност на пазара на труда, вместо до устойчив икономически растеж.

Очаква се Сенатът да гласува законопроекта по-късно, след което той ще бъде внесен за разглеждане в Камарата на депутатите. Милей настоява реформата да бъде окончателно приета до март, което допълнително засилва напрежението в страната.