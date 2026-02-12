НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Сблъсъци в Буенос Айрес заради трудовата реформа на Хавиер Милей

          Демонстранти и полиция влязоха в ожесточени конфликти пред Конгреса, докато сенаторите обсъждат спорния законопроект

          12 февруари 2026 | 01:51 20
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Протестиращи срещу предложената трудова реформа на президента Хавиер Милей влязоха в сблъсъци с полицията пред сградата на Конгреса в Буенос Айрес, докато сенаторите обсъждаха законопроекта.

          - Реклама -
            
            

          По време на демонстрацията част от протестиращите хвърляха камъни и самоделни бомби по силите на реда. Полицията отговори със сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне събралото се множество.

          Спорна реформа с амбиция за „раздвижване“ на пазара на труда

          Предложената реформа е ключов елемент от либералната икономическа програма на Милей. Сред основните мерки са:
          – по-гъвкави трудови договори;
          – намаляване на обезщетенията при уволнение;
          – възможност за плащания в натура;
          – ограничения върху използването на отпуските.

          Президентът аргументира инициативата с необходимостта от изсветляване на пазара на труда. По негови данни близо 40% от работещите в Аржентина са без формални трудови договори, тъй като действащото законодателство възпира работодателите да наемат служители официално.

          Синдикатите: „Регресия и несигурност“

          Синдикалните организации остро критикуват проекта и определят мерките като „регресивни“. Според тях реформата ще отслаби защитата на работниците и ще доведе до по-голяма несигурност на пазара на труда, вместо до устойчив икономически растеж.

          Очаква се Сенатът да гласува законопроекта по-късно, след което той ще бъде внесен за разглеждане в Камарата на депутатите. Милей настоява реформата да бъде окончателно приета до март, което допълнително засилва напрежението в страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вучич: „Желязното приятелство“ между Сърбия и Китай се гради върху култура, доверие и стратегическо партньорство

          Красимир Попов -
          Сръбският президент отправи поздрав за китайската Нова година и подчерта задълбочаващото се сътрудничество между Белград и Пекин
          Политика

          Парламентът на Косово избра ново правителство начело с Албин Курти

          Красимир Попов -
          66 депутати подкрепиха кабинета, опозицията заяви готовност за диалог, Сръбската листа отказа подкрепа
          Политика

          Тръмп настоява за продължаване на ядрените преговори с Иран след среща с Нетаняху

          Красимир Попов -
          Вашингтон предупреждава за „много твърди“ мерки при провал на дипломацията, а Израел иска включване на ракетната програма на Техеран
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions