Сблъсъци в Буенос Айрес заради трудовата реформа на Хавиер Милей

Протестиращи срещу предложената трудова реформа на президента Хавиер Милей влязоха в сблъсъци с полицията пред сградата на Конгреса в Буенос Айрес, докато сенаторите обсъждаха законопроекта.
По време на демонстрацията част от протестиращите хвърляха камъни и самоделни бомби по силите на реда. Полицията отговори със сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне събралото се множество.
Спорна реформа с амбиция за „раздвижване“ на пазара на труда
Предложената реформа е ключов елемент от либералната икономическа програма на Милей. Сред основните мерки са:
– по-гъвкави трудови договори;
– намаляване на обезщетенията при уволнение;
– възможност за плащания в натура;
– ограничения върху използването на отпуските.
Президентът аргументира инициативата с необходимостта от изсветляване на пазара на труда. По негови данни близо 40% от работещите в Аржентина са без формални трудови договори, тъй като действащото законодателство възпира работодателите да наемат служители официално.
Синдикатите: „Регресия и несигурност“
Синдикалните организации остро критикуват проекта и определят мерките като „регресивни“. Според тях реформата ще отслаби защитата на работниците и ще доведе до по-голяма несигурност на пазара на труда, вместо до устойчив икономически растеж.
Очаква се Сенатът да гласува законопроекта по-късно, след което той ще бъде внесен за разглеждане в Камарата на депутатите. Милей настоява реформата да бъде окончателно приета до март, което допълнително засилва напрежението в страната.