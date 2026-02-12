Седем години затвор за бившия вътрешен министър на Южна Корея

Южнокорейски съд постанови седемгодишна присъда за бившия министър на вътрешните работи Ли Сан-мин за участието му в неуспешния опит за обявяване на военно положение от страна на тогавашния президент Юн Сук-йол през декември 2024 г., съобщи агенция Ройтерс.
Решението е взето от Централния окръжен съд в Сеул, който призна 61-годишния Ли за виновен в участие в бунт. Според съда той е предал указания на полицията и пожарните служби да прекъснат електро- и водоснабдяването на медии, както и е дал лъжливи показания по време на процедурата по импийчмънт на президента Юн.
Южна Корея е първата държава, приела закон, регулиращ изкуствения интелект – Евроком
Съдия Рю Кьон-джин подчерта в мотивите си, че подобни действия застрашават демократичните принципи.
“'내란중요임무' 이상민 1심 징역 7년…"내란 가담"— SBS 뉴스 (@SBS8news) February 12, 2026
👉 기사 확인 : https://t.co/hedLBHTkyH#장관 #재판 #유죄 #선고 #법원 #대통령
도움이 되었다면 기사를 공유(재게시)해 주세요!” pic.twitter.com/pOXOGWF3hN
Месец по-рано специалните прокурори настояха за 15 години затвор, аргументирайки се, че Ли е изиграл ключова роля в действията, довели до бунта – обвинения, които той отрече.
Бившият премиер на Южна Корея осъден на 23 години затвор за съучастие – Евроком
Бившият министър се намира в ареста от август, след като съдът разреши задържането му.
Той става вторият член на кабинета на Юн, осъден за ролята си в опита за въвеждане на военно положение, след като през януари бившият министър-председател Хан Дък-су получи 23-годишна присъда.
말도 안되는 징역 7년 선고에도 이상민 장관님이 왜 웃으시나 했더니 방청석 쪽에 계신 장관님 따님이 "아빠 사랑해"라고 말해서 그런거 였구나😭 pic.twitter.com/TxmrXcUTZy— 채터 (@birds_justice) February 12, 2026