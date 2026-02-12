НА ЖИВО
          Начало Свят Правосъдие

          Седем години затвор за бившия вътрешен министър на Южна Корея

          Ли Сан-мин е признат за виновен за ролята си в опита за въвеждане на военно положение

          12 февруари 2026 | 10:58
          Снимка: X
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Южнокорейски съд постанови седемгодишна присъда за бившия министър на вътрешните работи Ли Сан-мин за участието му в неуспешния опит за обявяване на военно положение от страна на тогавашния президент Юн Сук-йол през декември 2024 г., съобщи агенция Ройтерс.

          - Реклама -

          Решението е взето от Централния окръжен съд в Сеул, който призна 61-годишния Ли за виновен в участие в бунт. Според съда той е предал указания на полицията и пожарните служби да прекъснат електро- и водоснабдяването на медии, както и е дал лъжливи показания по време на процедурата по импийчмънт на президента Юн.

          Южна Корея е първата държава, приела закон, регулиращ изкуствения интелект – Евроком

          Съдия Рю Кьон-джин подчерта в мотивите си, че подобни действия застрашават демократичните принципи.

          „Използването на физическа сила срещу медиите, критикуващи правителството, отслабва обществената опозиция срещу въстанието, което улеснява осъществяването на заговора“,

          заяви съдията.

          Месец по-рано специалните прокурори настояха за 15 години затвор, аргументирайки се, че Ли е изиграл ключова роля в действията, довели до бунта – обвинения, които той отрече.

          Бившият премиер на Южна Корея осъден на 23 години затвор за съучастие – Евроком

          Бившият министър се намира в ареста от август, след като съдът разреши задържането му.

          Той става вторият член на кабинета на Юн, осъден за ролята си в опита за въвеждане на военно положение, след като през януари бившият министър-председател Хан Дък-су получи 23-годишна присъда.

