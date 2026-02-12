НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Шофьори сигнализират за опасни дупки по Околовръстното шосе: кога ще започне ремонтът

          Движението между „Горна баня“ и „Люлин“ е силно затруднено, а институциите обещават ремонт при подобряване на времето.

          12 февруари 2026 | 11:41 180
          Снимка: БГНЕС
          Призиви за избягване на движението по Околовръстното шосе в посока от „Горна баня“ към „Люлин“ заливат социалните мрежи, след като шофьори сигнализират за дълбоки дупки, затруднен трафик и сериозни щети по автомобилите.

          По думите на водачи, състоянието на пътя рязко се е влошило след последния снеговалеж, като на места дупките са толкова дълбоки, че повреждат гуми, джанти и предници на автомобили.

          Лозан Тодоров, който ежедневно преминава през участъка, разказва, че иначе краткото преминаване отнема значително повече време.

          „В тъмната част на деня видях как с един камион минаха да запълнят дупките – работниците хвърляха асфалт с лопати. Подавах множество сигнали за разбития път до СО и АПИ. Имам информация, че се обработват, институциите знаят за проблема“, посочи той.

          От Асоциацията за квалификация на автомобилистите предупреждават, че преминаването през участъка е изключително рисково.

          „Автомобилите със специален режим минават на свой риск през този участък. Виждаме, че има изпаднали тасове в дупките – това значи, че са дълбоки около 25 см, може да се счупи джанта, да се спука гума или пък да настъпи друга сериозна повреда в автомобила“, предупреди експертът Петър Вутов.

          От Столичната община обясниха, че са предвидени средства за ремонт, но през зимата не може да се полага топла асфалтова смес, а ниските температури биха довели до бързо разрушаване на настилката. От АПИ уточняват, че заплащат на общината за поддръжката на трасето.

          В официална позиция Столичната община посочва, че участъкът от Софийския околовръстен път между „Горна баня“ и разклона за Суходол е в силно амортизирано състояние, с нарушено отводняване и необходимост от цялостна реконструкция, която следва да бъде възложена от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          Общината отбелязва, че интензивният тежкотоварен трафик допълнително разрушава пътната настилка, а високата влажност и отрицателните температури влошават състоянието на пътя.

          Към момента се извършват само аварийни и временни ремонти със студена асфалтова смес, тъй като при зимни условия това е единствената възможна технологична мярка.

          По данни на общината от 2023 г. досега в отсечката между бул. „Цар Борис III“ и кръговото при ж.к. „Люлин“ са вложени над 1,19 млн. евро.

          Оттам уверяват, че при подобряване на метеорологичните условия ще започне текущ ремонт с полагане на топла асфалтова смес, като целта е участъкът да бъде поддържан в безопасно състояние за движение.

