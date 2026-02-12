Ще се отрази ли удължаването на лиценза на „Лукойл“ върху цените на горивата

Великобритания удължи с шест месеца лиценза, който позволява на българските дружества на „Лукойл“ да извършват финансови и търговски операции, съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков.
Лицензът обхваща „Лукойл-България“, „Нефтохим Бургас“ и още две свързани компании, като вече ще бъде валиден до 13 август, вместо до 14 февруари.
Решението е резултат от разговори между българското енергийно министерство и международни партньори и е от ключово значение за нормалната работа на рафинерията, запазването на работните места и енергийната сигурност на страната.
Според енергийния експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов решението е логично, тъй като към момента няма финализирана сделка за продажба на активите на компанията.
Той подчерта, че процесът по продажба на активите е сложен и включва процедури по дю дилиджънс, одити, оценка на активи, осигуряване на финансиране и одобрение от американската служба OFAC.
По думите му първоначалният срок на дерогацията е бил твърде кратък за приключване на подобна сделка.
Експертът уточни, че удължаването на лиценза не влияе пряко върху цените на горивата, тъй като не се променят нито доставките на суров петрол, нито производствените разходи.
Министърът на енергетиката в оставка посочи, че без удължаването на британския лиценз би съществувал сериозен риск за доставките на суров петрол, тъй като голяма част от застраховките на петролни танкери се осигуряват от британски компании.
Според информацията към момента два основни кандидата проявяват интерес към активите на „Лукойл“ – консорциум с участието на ExxonMobil и американски инвестиционен фонд, както и компанията Quantum. Николов предупреждава, че при сделки с инвестиционни фондове съществува риск от последваща препродажба на активите.
Цените на горивата остават стабилни
Проверка показва, че цените на горивата в България остават почти без промяна. В периода 11 януари – 11 февруари бензин А95 и дизелът поскъпват с около един евроцент, докато автогазът поевтинява с един евроцент.
Представителят на Асоциацията на търговците и превозвачите на горива Димитър Хаджидимитров потвърди, че пазарът остава спокоен.
След въвеждането на еврото се отчита и увеличение на картовите разплащания, като 70–80% от трансакциите вече се извършват в евро, а делът на безкасовите плащания постепенно се изравнява с този на кешовите.