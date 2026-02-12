НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Начало България Икономика

          Ще се отрази ли удължаването на лиценза на „Лукойл“ върху цените на горивата

          Експерти посочват, че решението осигурява стабилност на доставките и спокойствие на пазара на горива.

          12 февруари 2026 | 13:03
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Великобритания удължи с шест месеца лиценза, който позволява на българските дружества на „Лукойл“ да извършват финансови и търговски операции, съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков.

          Лицензът обхваща „Лукойл-България“, „Нефтохим Бургас“ и още две свързани компании, като вече ще бъде валиден до 13 август, вместо до 14 февруари.

          Решението е резултат от разговори между българското енергийно министерство и международни партньори и е от ключово значение за нормалната работа на рафинерията, запазването на работните места и енергийната сигурност на страната.

          Според енергийния експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов решението е логично, тъй като към момента няма финализирана сделка за продажба на активите на компанията.

          „При липса на сделка е необходима дерогация, за да може рафинерията да продължи да работи. Подобно удължаване се очаква и от страна на САЩ, тъй като и американският лиценз изтича съвсем скоро“, посочи Николов.

          Той подчерта, че процесът по продажба на активите е сложен и включва процедури по дю дилиджънс, одити, оценка на активи, осигуряване на финансиране и одобрение от американската служба OFAC.

          По думите му първоначалният срок на дерогацията е бил твърде кратък за приключване на подобна сделка.

          „Срокът на първоначалната дерогация още от самото начало беше недостатъчен за приключване на подобна сделка“, подчерта Николов.

          Експертът уточни, че удължаването на лиценза не влияе пряко върху цените на горивата, тъй като не се променят нито доставките на суров петрол, нито производствените разходи.

          „На глобалния пазар на петрол няма съществена динамика от дълго време, извън ежедневните колебания. Българските горива остават сравнително евтини на фона на европейските“, каза той.

          Министърът на енергетиката в оставка посочи, че без удължаването на британския лиценз би съществувал сериозен риск за доставките на суров петрол, тъй като голяма част от застраховките на петролни танкери се осигуряват от британски компании.

          „Това е един от основните лостове, които Лондон използва при санкционния режим“, обясни Николов.

          Според информацията към момента два основни кандидата проявяват интерес към активите на „Лукойл“ – консорциум с участието на ExxonMobil и американски инвестиционен фонд, както и компанията Quantum. Николов предупреждава, че при сделки с инвестиционни фондове съществува риск от последваща препродажба на активите.

          „След като най-тежката регулаторна част бъде преодоляна, фондът може да реализира значителна печалба чрез последваща продажба. Това е сценарий, който интересува българските власти“, посочи той.

          Цените на горивата остават стабилни

          Проверка показва, че цените на горивата в България остават почти без промяна. В периода 11 януари – 11 февруари бензин А95 и дизелът поскъпват с около един евроцент, докато автогазът поевтинява с един евроцент.

          Представителят на Асоциацията на търговците и превозвачите на горива Димитър Хаджидимитров потвърди, че пазарът остава спокоен.

          „В следващите две – три седмици не се очакват значителни промени, освен при извънредни събития като аварии или проблеми с доставките“, заяви той.

          След въвеждането на еврото се отчита и увеличение на картовите разплащания, като 70–80% от трансакциите вече се извършват в евро, а делът на безкасовите плащания постепенно се изравнява с този на кешовите.

