Силни бури и наводнения отнеха живота на поне 15 души в Португалия

Поредица от мощни бури връхлетя Централна и Южна Португалия, като най-малко 15 души са загинали, а хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си заради наводнения и опасност от нови бедствия.

- Реклама -

Проливните дъждове доведоха до наводнения в редица селски райони, а част от средновековната градска стена в Коимбра се срути, което наложи затварянето на пътни участъци и общинския пазар.

Властите извършиха превантивна евакуация на около 3 000 души заради риск от преливане на река Мондегу и язовира „Агиейра“.

На фона на критики към действията на властите министърът на вътрешните работи на Португалия подаде оставка.

Проливни дъждове засегнаха и северните райони на страната, поставяйки под риск дигите около Коимбра и принуждавайки властите да евакуират жители като предпазна мярка, съобщава Asharq Al-Awsat.

От края на януари насам бурите отнесоха покриви, наводниха населени места и оставиха стотици хиляди домакинства без електричество за дни, като част от жертвите са и косвени.

Part of Portugal's main motorway collapsed after a levee broke underneath amid heavy rain and flooding that have been battering the country for weeks, as authorities evacuated about 3,000 residents in the northern area https://t.co/S6WlXHx8Kl — Reuters (@Reuters) February 12, 2026

След кратко отслабване на бурите, явление, известно като „атмосферна река“, донесе нови поройни валежи, този път засягайки по-силно северната част на страната.

Общинските власти в Коимбра наредиха евакуация на около 3000 души, изложени на риск от преливане на река Мондегу, като полицията извършваше проверки от врата на врата и транспортираше жителите до временни убежища.

Регионалният представител на Гражданска защита Карлуш Тавареш предупреди, че ситуацията може да се влоши, ако валежите доведат до преливане на язовир „Агиейра“, което може да предизвика нови наводнения и разрушения на дигите.

Срутването на част от древната градска стена на Коимбра наложи затваряне на пътя под нея и временно прекратяване на работата на общинския пазар.

Премиерът Луиш Монтенегро се очакваше да пристигне в Коимбра, след като вътрешният министър Мария Лусия Амарал подаде оставка под натиска на критики от опозицията и местните власти заради реакцията на правителството след бурята „Кристин“.

💨 La tempête Nils atteint la Méditerranée avec une tramontane très violente : 143 km/h à Perpignan et 158 km/h à Leucate ! Images au Barcarès. (via @skaping) pic.twitter.com/0gx7uJeKCj — Météo Express (@MeteoExpress) February 12, 2026

В централна Португалия беше евакуирано и село Порту Брандао заради риск от свлачища, а около 30 души напуснаха домовете си след свлачище в района на Капарика.

Междувременно близо 200 000 души все още остават без електричество, а страната се готви за нови валежи.

Какво представляват атмосферните реки

Т.нар. атмосферни реки представляват дълги и тесни коридори от концентрирана влага в атмосферата, често описвани като „реки в небето“, които могат да пренасят водни количества, сравними с потока на най-големите земни реки.

Когато тези въздушни потоци достигнат сушата и срещнат планински прегради, влагата се издига, охлажда и кондензира, което води до продължителни и интензивни валежи, често причиняващи наводнения и свлачища.

Макар да са жизненоважни за водния баланс в редица региони, при силни прояви атмосферните реки могат да доведат до катастрофални природни бедствия.