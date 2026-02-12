НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Скандал и обиди в парламента заради случая „Петрохан“

          Остри обвинения между ИТН и ПП-ДБ доведоха до прекъсване на заседанието

          12 февруари 2026 | 10:05 360
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Днешното заседание на Народното събрание започна с остър скандал, предизвикан от дебат около случая Петрохан, който доведе до размяна на тежки обвинения и временно прекъсване на работата на парламента.

          От парламентарната трибуна Светослав Балабанов от „Има такъв народ“ излезе с декларация по случая и отправи остри обвинения.

          „Калушев е бил „прекрасен“ любител на деца, който ги е насилвал сексуално. И аз съм родител, няма как да приема такова родителско мнение, напротив – тежко съм отвратен, че е възможно българското общество толкова да е счупено, че родители да смятат това за нормално и да не защитават децата си, а убийците им.“

          Сандов: Не съм виждал нищо нередно в хижа „Петрохан“ – Евроком

          Балабанов се обърна и към депутатите от ПП-ДБ, призовавайки ги да заемат позиция.

          „Призовавам колегите от ПП-ДБ – излезте и коментирайте. Как не трябва да се политизира тази тема бе, лицемери? Имаме шест трупа, имаме педофили, които пазите.“

          В отговор Божидар Божанов от „Продължаваме промяната – Демократична България“ определи обвиненията като политическа атака.

          „Мислите ли, че не сме отвратени и притеснени от това, което излиза? Именно затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени. Виждам гнева ви, че няма да влезете в следващия парламент, но не разделяйте обществото.“

          Напрежението ескалира, след като Тошко Йорданов също се включи от трибуната с остри думи по адрес на опонентите си.

          „Да, смятаме, че подкрепяте педофилите. Ти беше един от хората, които не искаха регистър за педофилите. Мислим, че ти и цялата ви клика сте п*дерасти и подкрепяте педофилите.“

          След разразилия се спор председателят на Народното събрание Рая Назарян прекъсна заседанието и обяви 15-минутна почивка.

          Скандалът „Петрохан“: политически чадър, обвинения в секта и шест жертви – Евроком

          След паузата Йордан Иванов от ПП-ДБ поиска от трибуната Йорданов да бъде отстранен от заседанието. Назарян наложи забележка за използвания език, но не предприе по-строги санкции.

          Възобновявайки заседанието, председателят на парламента призова народните представители да избягват лични нападки, като подчерта, че депутатите не са разследващи органи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Възраждане“ иска публичен регистър на педофилите и отхвърляне на ветото за вота

          Пола Жекова -
          Между 2023 г. и 2024 г. регистрираните случаи на педофилия в страната са се увеличили с 58%
          България

          Очаквайте НА ЖИВО: Президентът възлага на Андрей Гюров да състави служебен кабинет

          Катя Илиева -
          От президентския указ за назначаване на временно правителство зависи и кога ще са изборите за 52-ро Народно събрание
          Крими

          Мъж уби младеж и рани двама в столичен квартал, извършителят е задържан

          Пола Жекова -
          Три линейки са изпратени на място, две жени са в тежко състояние
