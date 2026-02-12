Скандал и обиди в парламента заради случая „Петрохан“

Днешното заседание на Народното събрание започна с остър скандал, предизвикан от дебат около случая „Петрохан“, който доведе до размяна на тежки обвинения и временно прекъсване на работата на парламента.

От парламентарната трибуна Светослав Балабанов от „Има такъв народ“ излезе с декларация по случая и отправи остри обвинения.

„Калушев е бил „прекрасен“ любител на деца, който ги е насилвал сексуално. И аз съм родител, няма как да приема такова родителско мнение, напротив – тежко съм отвратен, че е възможно българското общество толкова да е счупено, че родители да смятат това за нормално и да не защитават децата си, а убийците им.“

Балабанов се обърна и към депутатите от ПП-ДБ, призовавайки ги да заемат позиция.

„Призовавам колегите от ПП-ДБ – излезте и коментирайте. Как не трябва да се политизира тази тема бе, лицемери? Имаме шест трупа, имаме педофили, които пазите.“

В отговор Божидар Божанов от „Продължаваме промяната – Демократична България“ определи обвиненията като политическа атака.

„Мислите ли, че не сме отвратени и притеснени от това, което излиза? Именно затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени. Виждам гнева ви, че няма да влезете в следващия парламент, но не разделяйте обществото.“

Напрежението ескалира, след като Тошко Йорданов също се включи от трибуната с остри думи по адрес на опонентите си.

„Да, смятаме, че подкрепяте педофилите. Ти беше един от хората, които не искаха регистър за педофилите. Мислим, че ти и цялата ви клика сте п*дерасти и подкрепяте педофилите.“

След разразилия се спор председателят на Народното събрание Рая Назарян прекъсна заседанието и обяви 15-минутна почивка.

След паузата Йордан Иванов от ПП-ДБ поиска от трибуната Йорданов да бъде отстранен от заседанието. Назарян наложи забележка за използвания език, но не предприе по-строги санкции.

Възобновявайки заседанието, председателят на парламента призова народните представители да избягват лични нападки, като подчерта, че депутатите не са разследващи органи.