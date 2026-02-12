Скандал и обиди в парламента заради случая „Петрохан“

Днешното заседание на Народното събрание започна с остър скандал, предизвикан от дебат около случая „Петрохан“, който доведе до размяна на тежки обвинения и временно прекъсване на работата на парламента.
От парламентарната трибуна Светослав Балабанов от „Има такъв народ“ излезе с декларация по случая и отправи остри обвинения.
Балабанов се обърна и към депутатите от ПП-ДБ, призовавайки ги да заемат позиция.
В отговор Божидар Божанов от „Продължаваме промяната – Демократична България“ определи обвиненията като политическа атака.
Напрежението ескалира, след като Тошко Йорданов също се включи от трибуната с остри думи по адрес на опонентите си.
След разразилия се спор председателят на Народното събрание Рая Назарян прекъсна заседанието и обяви 15-минутна почивка.
След паузата Йордан Иванов от ПП-ДБ поиска от трибуната Йорданов да бъде отстранен от заседанието. Назарян наложи забележка за използвания език, но не предприе по-строги санкции.
Възобновявайки заседанието, председателят на парламента призова народните представители да избягват лични нападки, като подчерта, че депутатите не са разследващи органи.