Скандал на Олимпиадата: Дисквалифицираха състезател, заради каската му, посветена на войната между Украйна и Русия

Украинският представител в скелетона – Владислав Гераскевич, официално беше дисквалифициран от Зимните олимпийски игри в четвъртък, след като не се отказа от забранената си каска, която изобразява жертви на войната на родината му с Русия.

В изявление Международният олимпийски комитет заяви, че на Гераскевич са му били спрени правата заради „отказа да се придържа към насоките на МОК за изразяване на спортисти“.

Гераскевич настоя, че ще продължи да носи каската, която е облепена със снимки на украински спортисти, убити след началото на конфликта между страните на 2022 г.

„След като му беше дадена последна възможност, пилотът по скелетон Владислав Гераскевич от Украйна няма да може да стартира състезанието си на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026 тази сутрин“, се казва в изявлението на МОК.

„Решението последва отказа му да се съобрази с Насоките на МОК за изразяване на спортисти. То беше взето от журито на Международната федерация по бобслей и скелетон (IBSF) въз основа на факта, че шлемът, който възнамеряваше да носи, не отговаря на правилата“.

На спортистите е разрешено да изразяват мнението си на пресконференции и в социалните медии, а във вторник МОК заяви, че ще „направи изключение“ за Гераскевич, като му позволи да носи обикновена черна лента на ръкава по време на състезание.

МОК заяви, че президентът му, Кърсти Ковънтри, е разговаряла с Гераскевич в четвъртък сутрин в напразен опит да го накара да промени решението си.

Това не е първи подобен жест на Хераскевич, тъй като той показа банер с надпис „Без война в Украйна“ по време на предходните Олимпийски игри в Пекин.

Жестът беше защитен от украинския президент Володимир Зеленски, но Гераскевич вече е дисквалифициран