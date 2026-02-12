Скандал в Благоевград: Мъж нападна полицай след като сам свалил скоба на автомобила си

Мъж е нанесъл удари на полицай, след като неправомерно свалил скобата на автомобила си в Благоевград, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 11 февруари, след като в района на улица „Мара Бунева“ е била свалена поставена статична скоба от автомобил, наложена от общинското предприятие, отговарящо за паркирането в града.

При пристигането си на място полицейските служители установили мъж, който отказал да предостави документ за самоличност.

По данни на полицията той започнал да буйства и нанесъл удари в лицето на един от служителите на реда.

59-годишният мъж е задържан, като по случая е образувано разследване.