      четвъртък, 12.02.26
          Общество

          Скандал в Благоевград: Мъж нападна полицай след като сам свалил скоба на автомобила си

          59-годишният отказал да представи документ за самоличност и оказал съпротива при полицейска проверка.

          12 февруари 2026 | 13:33 330
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Мъж е нанесъл удари на полицай, след като неправомерно свалил скобата на автомобила си в Благоевград, съобщиха от полицията.

          Сигналът е подаден на 11 февруари, след като в района на улица „Мара Бунева“ е била свалена поставена статична скоба от автомобил, наложена от общинското предприятие, отговарящо за паркирането в града.

          Агресия в Монтана: служител на „Градска мобилност“ пребит заради поставена скоба Агресия в Монтана: служител на „Градска мобилност“ пребит заради поставена скоба

          При пристигането си на място полицейските служители установили мъж, който отказал да предостави документ за самоличност.

          По данни на полицията той започнал да буйства и нанесъл удари в лицето на един от служителите на реда.

          59-годишният мъж е задържан, като по случая е образувано разследване.

