НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Скаршем е приключил с ЦСКА

          Розенборг, Бран и Викинг искат да върнат халфа в Норвегия

          12 февруари 2026 | 11:29 140
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Улаус Скаршем е приключил с ЦСКА. Това обявиха медиите в родината на халфа Норвегия. Според тях три отбора от местния елит искат да го върнат в страната. Става дума за едни от емблематичните тимове в скандинавската държава – Розенборг, Бран и Викинг. Трансферният прозорец в Норвегия затваря в началото на април, което означава, че трите клуба имат още време, за да финишират сделката.

          - Реклама -
            
            

          Ръководството на „червените“ с радост ще продаде Улаус Скаршем, след като халфът тотално изпадна от състава. Той не беше в групата за мача с ЦСКА 1948 за Купата, а преди това същото се случи и за сблъсъка с Арда в efbet Лига. Очаква се най-късно до края на месеца Скаршем да се завърне в Норвегия, а е възможно това да стане и под наем.

          В информацията, че Розенборг, Бран и Викинг искат Улаус се казва още, че самият футболист няма желание да се връща в родината си, защото в България се чувства добре и парите, които взима, го устройват. В крайна сметка обаче Скаршем 99% ще напусне ЦСКА тази зима.

          Очаква се същото да се случи и с шведа Давид Сегер, който също като Скаршем не е попадал в групата на тима от началото на годината. При него обаче има ограничение за напускане – може да се върне само в отбора, от който дойде в ЦСКА – шведския Йостерс. И този трансфер е в ход и се очаква скоро да се осъществи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски пуска днес феновете до отбора

          Станимир Бакалов -
          Днес и в петък заниманията ще бъдат открити за медиите
          Спорт

          Левски дебне още един от Локо Пд – Каталин Иту!

          Станимир Бакалов -
          Румънецът, който е печелил четири титли на страната с ЧФР Клуж, може да играе като дясно крило, а освен това е силен и като вътрешен халф
          Спорт

          Христо Янев с една дилема преди мача срещу ЦСКА 1948

          Станимир Бакалов -
          46-годишният специалист със сигурност ще повтори 10 от 11-те футболисти, които започнаха при победата с 2:0 за купата над същия съперник във вторник
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions