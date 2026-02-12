Улаус Скаршем е приключил с ЦСКА. Това обявиха медиите в родината на халфа Норвегия. Според тях три отбора от местния елит искат да го върнат в страната. Става дума за едни от емблематичните тимове в скандинавската държава – Розенборг, Бран и Викинг. Трансферният прозорец в Норвегия затваря в началото на април, което означава, че трите клуба имат още време, за да финишират сделката.

Ръководството на „червените“ с радост ще продаде Улаус Скаршем, след като халфът тотално изпадна от състава. Той не беше в групата за мача с ЦСКА 1948 за Купата, а преди това същото се случи и за сблъсъка с Арда в efbet Лига. Очаква се най-късно до края на месеца Скаршем да се завърне в Норвегия, а е възможно това да стане и под наем.

В информацията, че Розенборг, Бран и Викинг искат Улаус се казва още, че самият футболист няма желание да се връща в родината си, защото в България се чувства добре и парите, които взима, го устройват. В крайна сметка обаче Скаршем 99% ще напусне ЦСКА тази зима.

Очаква се същото да се случи и с шведа Давид Сегер, който също като Скаршем не е попадал в групата на тима от началото на годината. При него обаче има ограничение за напускане – може да се върне само в отбора, от който дойде в ЦСКА – шведския Йостерс. И този трансфер е в ход и се очаква скоро да се осъществи.