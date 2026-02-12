Суми до 30 000 лева имат да получават бивши служители на „Свилоза“, Свищов заради неизплатени заплати от месеци. Това стана ясно от разкази на потърпевши пред кореспондент на „Фокус“, според които заводът не работи, а работниците са принудени да теглят кредити за покриване на битови нужди.

Снежана Борисова, бивш служител на предприятието, заяви, че има да взима около 30 000 лева. Сумата включва възнаграждения от месец май и шест брутни заплати при пенсиониране. Тя уточни, че са ѝ правени удръжки, но не е получила реални плащания, като окончателно е напуснала фирмата на 5 януари.

Пламен Яков, който чака заплати от септември, определи ситуацията като „източване на фирмата“. Той показа помещение в завода, където се съхраняват 14 ретро автомобила, подредени като в музей. Според Яков колите са собственост на Красимир Дачев. По-рано днес собственикът не отрече пред медиите притежанието на автомобилите.

Заплати не са изплащани от 5-6 месеца, а дължимите суми варират средно между 3500 и 5500 лева, посочи Борис Борисов. Той описа ситуацията като „трагична“ и допълни, че версиите за проблемите се променят често.

По думите на друг служител – Пламен, липсва яснота от ръководството за бъдещето на завода, който в момента не функционира.