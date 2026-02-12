НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоБългарияИкономика

          Служители на „Свилоза“ чакат хиляди левове, показаха ретро коли в завода

          Суми до 30 000 лева имат да получават бивши служители на „Свилоза“

          12 февруари 2026 | 16:54 1630
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Суми до 30 000 лева имат да получават бивши служители на „Свилоза“, Свищов заради неизплатени заплати от месеци. Това стана ясно от разкази на потърпевши пред кореспондент на „Фокус“, според които заводът не работи, а работниците са принудени да теглят кредити за покриване на битови нужди.

          - Реклама -
            
            

          Снежана Борисова, бивш служител на предприятието, заяви, че има да взима около 30 000 лева. Сумата включва възнаграждения от месец май и шест брутни заплати при пенсиониране. Тя уточни, че са ѝ правени удръжки, но не е получила реални плащания, като окончателно е напуснала фирмата на 5 януари.

          Пламен Яков, който чака заплати от септември, определи ситуацията като „източване на фирмата“. Той показа помещение в завода, където се съхраняват 14 ретро автомобила, подредени като в музей. Според Яков колите са собственост на Красимир Дачев. По-рано днес собственикът не отрече пред медиите притежанието на автомобилите.

          Заплати не са изплащани от 5-6 месеца, а дължимите суми варират средно между 3500 и 5500 лева, посочи Борис Борисов. Той описа ситуацията като „трагична“ и допълни, че версиите за проблемите се променят често.

          По думите на друг служител – Пламен, липсва яснота от ръководството за бъдещето на завода, който в момента не функционира.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЦИК обяви поръчка за машинния вот за близо 4.5 млн. евро

          Пола Жекова -
          Комисията обяви, че към момента ключови параметри по изпълнението не могат да бъдат фиксирани
          България

          Христо Монов за Евроком: В групата от „Петрохан“ може да е имало действащи сътрудници (аудио)

          Катя Илиева -
          Според него версията за разширено меланхолно самоубийство е малко вероятна
          Икономика

          Туризмът отчете силен финал на 2025 г., българите генерират по-голямата част от приходите

          Росица Николаева -
          Приходите от нощувки през декември 2025 г. достигат 112,7 млн. лв.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions