      четвъртък, 12.02.26
          Начало България Общество

          „Софийска вода“ спира водоподаването в част от столицата на 13 февруари

          Ограничението ще бъде в сила от 02:00 до 06:30 часа

          12 февруари 2026 | 10:23 650
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          „Софийска вода“ ще прекъсне временно водоснабдяването в част от столицата на 13 февруари (петък). Мярката се налага заради строително-ремонтни дейности по бул. „Александър С. Пушкин“ в местността „Гърдова глава“, съобщиха от дружеството. Ограничението ще бъде в сила от 02:00 до 06:30 часа.

          Засегнат ще бъде районът между улиците „Добри Божилов“, „Радин дол“, „Планинец“, „Прохлада“, „Маринковица“, „Камчатка“, „Симеон Радев“, „Боянска река“, „Ботко войвода“, „Резньовете“, „Чукар“, „Карамфил“ и булевард „Александър С. Пушкин“.

          При продължителност на дейностите над 12 часа ще бъде осигурена водоноска на кръстовището на бул. „Александър С. Пушкин“ с ул. „Маринковица“. Ремонтът цели оптимизиране на мрежата и ограничаване на бъдещи аварии.

          Допълнителна информация клиентите могат да получат на телефон 0800 121 21 или чрез Виртуалния информационен център на компанията. От дружеството предлагат и опция за известяване чрез SMS или имейл при регистрация в сайта им.

