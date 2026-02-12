СОС отново отложи дебата за името на пл. „Св. Александър Невски“

Столичният общински съвет (СОС) няма да разгледа предложението за преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“, внесено от съветници от групата на „Синя София“, стана ясно преди началото на днешното заседание.

- Реклама -

Според общинския съветник Иван Сотиров предложението е било свалено от дневния ред за трети път от представители на БСП, ГЕРБ и „Възраждане“.

СОС обсъжда предложение за смяна на името на площад „Св. Александър Невски“ – Евроком

„Това е арогантно погазване на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на принципите и традициите в СОС от общинските съветници на БСП, ГЕРБ и „Възраждане“, които за трети път, без сериозни аргументи, свалиха от дневния ред на СОС нашето предложение“, заяви Иван Сотиров, цитиран от „24 часа“.

Той определи решението като отказ от реален дебат по темата.

„Това грубо действие е в разрез с българския национален интерес и с достойнството ни като народ и е позорно бягство от дебат по същество, защото няма нито един аргумент в полза на това най-представително и свещено място в нашата столица да носи името на чужд светец, а не на небесният закрилник на българския народ“, добави Сотиров.

Инициативата за преименуването бе внесена от Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков от „Синя София“, както и от Веселин Калановски от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Според вносителите най-представителното публично пространство в София, около което се намират важни православни храмове, културни институции и мемориали, следва да носи името на св. Иван Рилски, който е смятан за небесен покровител на българския народ.

Те посочват още, че тази година се отбелязват 555 години от пренасянето на мощите на светеца от Търново в Рилския манастир, като припомнят, че в миналото поклонническите шествия в София са тръгвали именно от този площад. В момента неговото име в столицата носи само една улица.

В мотивите си съветниците отбелязват още, че дейността на Александър Невски не е пряко свързана с България и София, като подчертават историческата му роля като княз на Владимирско-Суздалското княжество и връзките му със Златната орда.

Общински съветници искат смяна на ръководството на Столичния автотранспорт – Евроком

Според тях фигурата му се свързва най-вече с руската историческа традиция след победите му срещу шведски и тевтонски сили, а през 1547 г. той е канонизиран за светец от Руската православна църква.

От вносителите подчертават още, че евентуална промяна на името не би създала административни затруднения, тъй като на площада няма регистрирани адреси, които да се налага да бъдат променяни.