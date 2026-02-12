НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          СОС отново отложи дебата за името на пл. „Св. Александър Невски“

          Предложението площадът да бъде преименуван на „Св. Иван Рилски“ не влезе в дневния ред

          12 февруари 2026 | 11:22 200
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Столичният общински съвет (СОС) няма да разгледа предложението за преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“, внесено от съветници от групата на „Синя София“, стана ясно преди началото на днешното заседание.

          - Реклама -
            
            

          Според общинския съветник Иван Сотиров предложението е било свалено от дневния ред за трети път от представители на БСП, ГЕРБ и „Възраждане“.

          СОС обсъжда предложение за смяна на името на площад „Св. Александър Невски“ – Евроком

          „Това е арогантно погазване на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на принципите и традициите в СОС от общинските съветници на БСП, ГЕРБ и „Възраждане“, които за трети път, без сериозни аргументи, свалиха от дневния ред на СОС нашето предложение“,

          заяви Иван Сотиров, цитиран от „24 часа“.

          Той определи решението като отказ от реален дебат по темата.

          „Това грубо действие е в разрез с българския национален интерес и с достойнството ни като народ и е позорно бягство от дебат по същество, защото няма нито един аргумент в полза на това най-представително и свещено място в нашата столица да носи името на чужд светец, а не на небесният закрилник на българския народ“,

          добави Сотиров.

          Инициативата за преименуването бе внесена от Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков от „Синя София“, както и от Веселин Калановски от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          Според вносителите най-представителното публично пространство в София, около което се намират важни православни храмове, културни институции и мемориали, следва да носи името на св. Иван Рилски, който е смятан за небесен покровител на българския народ.

          Те посочват още, че тази година се отбелязват 555 години от пренасянето на мощите на светеца от Търново в Рилския манастир, като припомнят, че в миналото поклонническите шествия в София са тръгвали именно от този площад. В момента неговото име в столицата носи само една улица.

          В мотивите си съветниците отбелязват още, че дейността на Александър Невски не е пряко свързана с България и София, като подчертават историческата му роля като княз на Владимирско-Суздалското княжество и връзките му със Златната орда.

          Общински съветници искат смяна на ръководството на Столичния автотранспорт – Евроком

          Според тях фигурата му се свързва най-вече с руската историческа традиция след победите му срещу шведски и тевтонски сили, а през 1547 г. той е канонизиран за светец от Руската православна църква.

          От вносителите подчертават още, че евентуална промяна на името не би създала административни затруднения, тъй като на площада няма регистрирани адреси, които да се налага да бъдат променяни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Шофьори сигнализират за опасни дупки по Околовръстното шосе: кога ще започне ремонтът

          Дамяна Караджова -
          Движението между „Горна баня“ и „Люлин“ е силно затруднено, а институциите обещават ремонт при подобряване на времето.
          Политика

          „Спаси София“ поиска смяна на ръководството на Столичния автотранспорт

          Десислава Димитрова -
          Поредица от скандали, провалени обществени поръчки и договори в ущърб на обществения интерес бележат управлението на Столичния автотранспорт през последните години.
          Здраве

          Здравната комисия в парламента изслушва Кирилов и шефа на НЗОК за МБАЛ „Св. Анна“ – Варна

          Росица Николаева -
          След 1 март децата, които имат нужда от хирургична помощ, ще бъдат насочвани към болница „Света Марина“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions