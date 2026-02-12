„Спаси София“ поиска смяна на ръководството на Столичния автотранспорт

Поредица от скандали, провалени обществени поръчки и договори в ущърб на обществения интерес бележат управлението на Столичния автотранспорт през последните години. Това заявиха общинските съветници от „Спаси София“ по време на брифинг преди заседанието на Столичния общински съвет.
Според председателя на формацията Борис Бонев временното ръководство на дружеството не е постигнало очакваните резултати.
От формацията настояват моделът на управление да бъде променен, като не става дума само за смяна на ръководството, а и за цялостна проверка.
По думите му докладът за промяна на управлението е внесен съвместно с ПП-ДБ и „Синя София“, като целта е да бъде заменено временното ръководство, избрано с гласовете на ГЕРБ, БСП, отцепници от „Възраждане“ и ВМРО.
Като пример за проблемни решения Зографски посочи покупката на автобуси втора употреба на завишени цени, въпреки публичните критики.
Бонев допълни, че общественият транспорт не трябва да се използва за други цели.
Той припомни и стария казус с общежитието за водачи в квартал „Дружба“, за което през 2020 г. е подписан договор за близо 3 млн. лева без осигурено финансиране, а ремонтът остава незавършен и до днес. Именно този договор доведе до запор на сметки на дружеството през 2024 г.
Той посочи още прекратени или проблемни обществени поръчки, включително за настаняване на служители от трети страни и за доставка на газов компресор, при която единственият участник е предложил цена значително над допустимата.
Според него междувременно недостигът на водачи се задълбочава, което води до невъзможност автобуси да излизат по линиите.
От „Спаси София“ настояват за независим финансов и процедурен одит, пълна прозрачност на договорите и провеждане на конкурс за ново ръководство с цел стабилизиране на дружеството.
Според тях София не може да си позволи транспортен оператор, който създава проблеми вместо сигурност.
