      четвъртък, 12.02.26
          Политика

          „Спаси София“ поиска смяна на ръководството на Столичния автотранспорт

          Общинските съветници настояват за ревизия, одит и прекратяване на спорните договори

          12 февруари 2026 | 11:37 90
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Поредица от скандали, провалени обществени поръчки и договори в ущърб на обществения интерес бележат управлението на Столичния автотранспорт през последните години. Това заявиха общинските съветници от „Спаси София“ по време на брифинг преди заседанието на Столичния общински съвет.

          Според председателя на формацията Борис Бонев временното ръководство на дружеството не е постигнало очакваните резултати.

          Общински съветници искат смяна на ръководството на Столичния автотранспорт – Евроком

          „Временното ръководство, което икономическото мнозинство си избра не донесе стабилност, прозрачност и ефективност в управлението на дружеството, нито се пребори с хроничния недостиг на шофьори, лошата поддръжка на автобусите и финансовите рискове, тласкащи дружество към фалит. Можем да твърдим, че това е било и поръчението – да се доведе Столичният автотранспорт до фалит”,

          заяви Борис Бонев.

          От формацията настояват моделът на управление да бъде променен, като не става дума само за смяна на ръководството, а и за цялостна проверка.

          „Настояваме не само да се смени ръководството, но и да се извърши цялостна ревизия на управлението му“,

          заяви Андрей Зографски.

          По думите му докладът за промяна на управлението е внесен съвместно с ПП-ДБ и „Синя София“, като целта е да бъде заменено временното ръководство, избрано с гласовете на ГЕРБ, БСП, отцепници от „Възраждане“ и ВМРО.

          Като пример за проблемни решения Зографски посочи покупката на автобуси втора употреба на завишени цени, въпреки публичните критики.

          „Въпреки публичните сигнали и изнесените факти, договорите са подписани. Щетата е нанесена. А отговорност – няма”,

          каза той.

          Бонев допълни, че общественият транспорт не трябва да се използва за други цели.

          „Автобусите трябва да возят софиянци, а не да се превръщат в средство за източване на общински ресурс. Когато плащаш нови цени за стари машини, това не е грешка – това е модел.“

          Той припомни и стария казус с общежитието за водачи в квартал „Дружба“, за което през 2020 г. е подписан договор за близо 3 млн. лева без осигурено финансиране, а ремонтът остава незавършен и до днес. Именно този договор доведе до запор на сметки на дружеството през 2024 г.

          „Анализът на строителната документация показва завишени двойно цени. Това е не просто управленска немарливост, а системен порок“,

          подчерта Зографски.

          Той посочи още прекратени или проблемни обществени поръчки, включително за настаняване на служители от трети страни и за доставка на газов компресор, при която единственият участник е предложил цена значително над допустимата.

          Според него междувременно недостигът на водачи се задълбочава, което води до невъзможност автобуси да излизат по линиите.

          „Провалът тук не е административен – той е управленски… процедурите са с пороци и липсва защита на общинския интерес“,

          заяви Зографски.

          От „Спаси София“ настояват за независим финансов и процедурен одит, пълна прозрачност на договорите и провеждане на конкурс за ново ръководство с цел стабилизиране на дружеството.

          Според тях София не може да си позволи транспортен оператор, който създава проблеми вместо сигурност.

          Кои са новите заместник-кметове в актуализираната структура на Столичната община – Евроком

          „Ако този корупционен маршрут не бъде прекъснат сега, цената ще продължат да я плащат гражданите – с по-малко автобуси, по-лошо обслужване и все по-големи финансови щети. Време е ръководството да слезе от автобуса”,

          заявиха от „Спаси София“.
